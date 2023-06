#Ya está aquí, ya llegó Patrulla Canina#

#Si hay algún problema todos a una#

#La patrulla canina va a solucionar#

#Marshall, Robert, Chase, Rocky, Dumas, Ryder, Skye, acudirán#

#Ya está aquí ya llegó la Patrulla Canina#

#Ya está aquí ya llegó vamos todos a una#

#No hay nada que no pueda hacer#

#Juntos los conseguirán#

#Todo bajo control#

#Ya está aquí#

#ohohohoho ya llegó...#

La Patrulla Canina.

LA PATRULLA MARINA.

LA PATRULLA SALVA UN VELERO HUNDIDO.

¡Mía!

-¡Buen tiro!

-¡Mía!

¡Ya es mía, ya es mía!

Siempre lanzo la pelota muy lejos.

Mantén los ojos en la pelota y concéntrate.

Seguro que mejorarás.

¡A jugar!

-¡Qué pasada!

-Hola, Chase.

¿Cómo está el mar esta mañana?

Perfecto para bucear.

¡Diviértanse!

Y no lo olviden:

no se separen de su compañero de buceo.

Descuida.

-¡Va para ti, Marshall, colega!

Ya la tengo, ya la tengo...

¡Me has dado a mí!

Perdona.

Debo recordar lo que dijo Ryder.

Mantén los ojos en la pelota, concéntrate...

Y no le des pelotazos a tus compis.

Esto es asombroso.

Qué montón de peces bonitos y de criaturas marinas.

¡Mire!

Es un auténtico barco hundido.

-En realidad es una balandra.

Los barcos en los que navegaban los piratas.

-¿De verdad?

Quiero verlo más de cerca.

-Yo no me acercaría mucho...

La leyenda dice que una misteriosa criatura vive dentro.

-¿Una criatura?

¿Qué criatura?

-Nadie lo sabe.

-¡Lo necesito, lo necesito!

Necesito poseer ese velero hundido.

¿Verdad que sí, grumete Arrby?

-Desde luego, capitán jefe, señor Sid, señor.

Eh, ¿por qué lo necesita?

-Porque seguro que ese viejo barco está lleno de tesoros increíbles

y de bonitos sombreros de pirata.

-Pero esos sombreros estarán mojados.

-¿Y que?

¡Necesito, necesito, necesito un sombrero de pirata mojado!

¡Prepárate, Arrby!

-¿Eso de allí es un pez perro?

-No, es un perro con traje de buzo.

Y está atando un cable al velero.

¡Eh!

¿Qué está haciendo?

-¡No te lleves el velero!

Hay que llamar a la patrulla.

¡Ryder, esto es un desastre titánico!

Un perrito con traje de buzo se está llevando el velero hundido.

Me parece que sé quién es.

Es el submarino de Sid, el pirata.

Alcaldesa, vamos para allá.

¡No hay nada imposible para la patrulla canina!

¡Patrulla canina, a la torre playera!

¡Ryder nos necesita!

¡Pleno!

Sería un gran jugador de bolos caninos.

Patrulla marina lista para entrar en acción, señor.

Sid el pirata ha robado un velero hundido.

¡Esas cosas no se deben hacer!

Exacto.

Hay que recuperar el velero y devolverlo a donde corresponde.

Para esta misión necesito a Rocky.

Usarás tus herramientas submarinas para cortar el cable de metal

y soltar el velero.

¡Luz verde y adelante!

Tú también, Chase.

Usarás tu gancho para remolcar el velero y devolverlo a su sitio.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien!

¡Patrulla marina, todos a una!

¡Adelante, Perrobot!

Perrobot, listos para navegar.

Chase, tú serás el primero.

Marshall y yo te veremos en el patrullasub.

¡Patrullasub, todos a una!

Arrr, ¿por qué avanzamos tan despacio?

¿Qué está pasando?

-Ryder, hemos seguido al velero, pero están pasando cosas muy raras.

Es como si el velero estuviera retrocediendo.

Sí, parece un tira y afloja entre el velero y el submarino de Sid.

Pero, ¿cómo puede un velero viejo tirar de un submarino?

¡Hay un monstruo marino gigante dentro del velero!

¡Mira!

¡La criatura misteriosa!

Utiliza el velero a modo de concha de caracol.

¡El velero es la casa de la criatura!

¡Arrr!

¡Ese bicho marino del velero nos está frenando!

-Eh, capitán jefe, señor Sid, señor.

Quizás deberíamos dejárselo a él.

-¿Yo, renunciar al tesoro de los piratas?

¿Quién sabe lo que habrá dentro del velero

aparte de esa babosa marina gigante?

¡A toda velocidad!

Sid, soy Ryder.

Mejor olvídate del velero.

¡Arrrr!

¡Un pirata nunca se rinde!

¡Yo encontré el velero!

¡Es mío!

Vale, Rocky, entonces cortarás el cable.

Prepárate.

¡Esperaré a que me des una señal!

Chase, que la babosa marina se quede quieta mientras cortamos el cable.

Creo que hay tienes carne de calamar.

Ah, sí, aquí está.

Sid, vamos a cortar el cable.

Así que no te muevas o saldrás despedido.

Y podría ser peligroso.

Sí, bueno, de acuerdo, entendido.

¡No pienso detenerme!

Cuando la babosa deje de tirar, el velero será nuestro.

¡Soy el peor pirata de todos!

¡Ja!

Atento, Rocky...

¡Ahora!

¡La babosa ha parado!

¡Ahora!

¡Arrr!

¡Chase, puedes bajar el gancho!

¡Gancho!

Rocky, pon el gancho en el velero.

¡Dicho y hecho!

¡Todo tuyo, Chase!

-Le indicaremos a Chase dónde estaba el velero.

Allí, la babosa estará en su hogar.

-¡Ninguna babosa me arrebatará el tesoro!

¡Vamos a recuperarlo!

Motores a toda velocidad, señor Arrby.

-Hecho, capitán.

Capitán jefe, señor Sid, señor, parece que el motor está roto

y hemos perdido el controool.

-Chase, hemos llegado al lugar donde estaba el velero.

Justo aquí.

-Yo diría que se ha puesto muy contenta.

¡Ryder, el sónar indica que hay algo dando vueltas!

Echemos un vistazo.

Vaya, se te da genial pilotar el submarino.

Seguro que tienes una puntería perfecta.

¡Es Sid!

El motor está roto.

Sid, aquí Ryder.

Se os ha roto un motor y estáis fuera de control.

Tienes que detener los motores.

Creo que Ryder tiene razón, capitán jefe, señor Sid, señor.

Tantas vueltecitas me están revolviendo el estómago.

-Sí, a mí también.

De acuerdo, voy a apagar los motores.

¿Por qué no se ha parado?

Casi da a los pececitos.

Se han roto los controles, así que han seguido girando.

Marshall, lanza una cuerda al submarino de Sid, ¡rápido!

¿Yo?

Pero yo no tengo buena puntería.

Yo estoy pilotando y no puedo hacerlo.

Mantén los ojos en la pelota, digo en el submarino, y concéntrate.

De acuerdo.

Mantén los ojos en el submarino, relájate y...

¡Ahora!

Sabía que no lo haría bien.

¡Puedes hacerlo, Marshall!

Ojos en la pelota, concentración...

¡No puedo creerlo, lo he logrado!

¡Sí!

Sabía que lo harías.

Eres un perrete genial.

¡Bucear aquí es superdivertido!

-Ryder, gracias otra vez por salvar el velero y la casa de Babosín.

De nada, Babosín.

Si tienes un problema, haz "hiiii" y vendremos.

Seguro que hay un tesoro en ese velero...

¡Y lo necesito, lo necesito!

LA PATRULLA MARINA.

LA PATRULLA SALVA A UNA BALLENA INQUIETA.

-¿Quieres un aperitivo, Wally?

-Pero qué mal huele eso.

-La carne de calamar es su plato favorito.

-¿Cómo lo sabes?

¿Acaso has probado otra cosa?

¿Como unos escargot?

-Oh, está crujiente...

¿Qué son en realidad?

-Caracoles.

Y el caparazón no se come.

-A Wally le gustará más la jugosa carne de calamar.

-¡No, esa comida es apestosa!

-¡Pues la tuya tiene caparazones!

-¡Caracoles!

-¡Calamar!

¡Qué ocurre!

-¡La escoba, se va a hundir!

-A lo mejor es Wally dándonos las gracias.

-Esto no es cosa de una morsa.

¡Suena más bien a un monstruo marino gigantesco!

¡Tenemos que comprobarlo!

¡A la campana de buceo!

-Está claro que no se trata de Wally, porque está ahí.

-¡Ajá, es una ballena!

Tengo que hacerle una foto.

-¿Qué le pasa a esa ballena?

¿Y por qué no deja de golpear mi barco?

-Evidentemente, se siente sola y se cree que el Flounder es su mamá.

-Oh, no seas ingenuo.

¡Si sigue así, le hará un enorme agujero a mi barco!

-Magnifique!

Se está acercando para que le haga un primer plano.

-¡Yo no estaría tan seguro de eso!

¿Pero qué está ocurriendo?

¿Por qué hace eso?

-¡Hay que salir de aquí!

¡Muy bien, Skye!

¡Una más!

¡Sonríe!

Marshall, a ti ya te he hecho un montón de fotos antes.

¿Chicos, sabéis qué ha traído el capitán Turbot de su último viaje?

¡Galletitas!

¡«Espatacular»!

Espero que sepan a hígado.

¡Son mis favoritas!

No...

¡A alga!

¿A alga?

-¡Guay!

Las algas molan.

¡No están mal!...

¡Están muy ricas!

Qué saladas.

¡Me gustan saladas!

¿Quieres hacerme otra fotito, Rocky?

Marshall, tienes algas entre los dientes.

¡Eh y tú también!

¿Ah, si?

A ver esas sonrisas, chicos.

¡Tenéis los dientes verdes!

No os preocupéis...

Si os cepilláis, volverán a estar blancos como una perla.

¡La ballena nos pisa los talones!

¿No puedes ir más deprisa?

-No es recomendable acelerar más.

-Pues yo sí lo recomiendo.

¡Aquí está!

¡Pero no se para!

¡Ha pasado de largo!

Pero vuelve a estar detrás!

-Parece que ese cetáceo nos está rodeando.

-Tal vez, pero no la veo por aquí;

ni por aquí tampoco.

Très extraño.

-A lo mejor se ha cansado de nadar.

Es hora de llamar a la patrulla canina.

¡Ya!

Perfecto.

Ahora sí puedo hacerte la foto que querías.

¡Ryder, una ballena «ballenosa» nos lanzó por los aires

y estamos atrapados en el fondo!

¡Ya vamos, capitán!

No hay ballena imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina, ¡a la torre playera!

¡Ryder nos necesita!

¡Tenéis que decir todos «patata»!

(Todos)¡Patata!

Patrulla marina lista para entrar en acción, señor.

François y el capitán Turbot tienen un grave problema submarino.

Vaya, las ballenas suelen ser más tranquilas...

Nunca antes había visto algo así.

Ni yo tampoco.

Seguro que le pasa algo.

Pero hay que ayudar a los Turbot.

Para esta misión necesito a Zuma.

Usa tu submarino para alejar a la ballena de los Turbot.

¡Al agua patos!

Y Rubble, usa tu camión para colocar el submarino.

¡Rubble a toda máquina!

¡Muy bien!

¡Patrulla marina, todos a una!

¡Adelante, Perrobot!

Perrobot, listos para navegar.

El Flounder está ahí,

así que el capitán y François deben andar cerca.

Pero en el fondo del mar...

¿Cómo los encontraremos desde aquí arriba?

Hay que bajar.

Rubble y Zuma, id a por vuestros submarinos.

Los demás os seguiremos desde el patrullasub.

¡Allá vamos!

¡Patrullasub, todos a una!

No veo la campana ni la ballena.

¿Tú ves algo, Chase?

¡Espera, el sónar ha detectado algo!

¡Sí, claro!

¡Son Rubble y Zuma!

¡Espera, estoy viendo algo más!

Y es grande, tiene forma de ballena y se mueve hacia a la izquierda.

Si la ballena está aquí, la campana estará cerca.

¡Guay!

¡Bien!

Agarraos.

Seguidnos, chicos, la encontramos.

Ryder, creo que nos ha encontrado ella a nosotros.

-¡Hala, es enorme!

Y nos llevará directa hasta los Turbots.

¡Vamos!

¡Hurra, el rescate!

-También llega la ballena.

Tranquilo, capitán, ya estamos.

-¡Deprisa!

¡Estar aquí boca abajo no es nada agradable!

Ryder, ¿es que la ballena quiere comerse la campana?

No, tiene la boca cerrada.

Pero así no podemos llegar hasta ella.

Zuma, intenta alejarla de ahí.

¡Eh, ballena!

¿Jugamos al pilla-pilla?

¡A ver si me coges!

Venga, Rubble, es tú turno.

-Gracias por la ayuda, Wally, pero ahora necesitamos maquinaria pesada.

-Este alboroto submarino me provoca turbulencias en la barriga, ¿y a ti?

-No, no, no, pero he comido demasiados caracoles.

Ups, excusez-moi.

Venga, Rubble, solo hace falta un empujoncito más.

-¡Rubble a toda máquina!

-¡Gracias, Rubble, estamos boca arriba!

¡Ahora, vámonos!

-Eh, ¿dónde se ha metido la ballena?

¡Estás allí!

Pero ¿qué haces?

Ryder, algo le pasa a la ballena.

No deja de rascarse la boca.

Intenta acercarte un poco.

¡Ryder, ya lo veo!

¡Tiene algo entre los dientes!

A lo mejor es una galletita de algas.

Puede ser.

Rocky, ayuda a Zuma a lavarle los dientes.

¡Luz verde y adelante!

Tú tranquila, amiguita.

Solo tienes que abrir la boca.

Parece que es un trozo de madera.

Oh, pobrecita, seguro que le duele mucho.

¡Es verdad!

Creo que necesita una buena limpieza bucal.

¿Limpieza?

¡Pero sus dientes son enormes para un cepillo normal!

Mirad, parece que Wally quiere ayudarnos.

Buena idea, Wally.

¡Así se recicla!

¡Pinzas!

Tranquila, no te va a doler.

Ya tiene los dientes limpios, pero el trozo de madera sigue ahí.

Pues, si el cepillo no es suficiente, el hilo dental.

Yo me encargo, Ryder.

¡La cuerda del salvavidas!

Qué gran idea.

¡Abre bien, amiga!

¡Conseguido!

¡Buen trabajo, perretes!

Cuando tengas un problema dental, solo tienes que avisarnos.

-¡Por fin se ha quedado quieta!

Hora de hacerle una foto.

Oh, no...

Au revoir!

-Me alegro de verla tan contenta.