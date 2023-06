La patrulla salva el patrullabarco pirateado

(B.S.O de la serie)

# Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# ¡Oh, oh, oh!

# Ya está aquí.

# ¡Oh, oh, oh!

# Ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

LA PATRULLA MARINA. LA PATRULLA SALVA AL PATRULLABARCO PIRATEADO

¡Qué emocionante!

La Patrulla Canina debería llegar en cualquier momento

con la noria reparada. -¡Ah!

(Bocina)

Muy bien, cachorros, ya sabéis qué hacer.

Vamos a devolver la noria a su sitio.

(LADRAN)

¡Todo bien desde arriba, Ryder!

Gracias, Skye.

Rubble, ¿listo para levantarla?

¡Allá va la grúa!

¡Oh, oh!

Parece aceite.

Alguien podría resbalarse.

Será mejor que lo limpie con agua.

(LADRA) ¡Cañones de agua!

(LADRA)

¡Despejado!

¡Ay!

¡Ay!

¡Lo siento!

¡Oh!

¡Ah!

¡Perrobot, tenemos que atrapar la noria cuanto antes!

¡Activando modo anfibio! (LADRA)

Pararé al lado.

¡Activar grúa!

¡Lo logramos!

¡Bien! -¡Bravo!

¡Ar! ¡Ese tesoro sí que lo necesito, pero ya!

¡Un barco que puede navegar por tierra!

¡Albizias!

Ese barco lo necesitas sí o sí, capitán jefe, señor, Sid.

(LADRA) -¡Oye!

Cuidado, Arrby, ahora solo necesito un plan astuto

para hacerme con el Patrullabarco.

Más vale que sea bueno,

porque la última vez,

la Patrulla Marina fue más lista que tú,

digo, nosotros.

¡Ar!

(RÍE) (LADRA)

¡Eso es!

¡Si quieres pescar un pez gordo como el Patrullabarco,

necesitas el cebo adecuado!

Tengo una idea.

¡Sí!

-¡Yuju!

(LADRAN)

Ryder, siento mucho que mi metedura de pata

casi destrozara la noria.

Tranquilo, Marshall, solo fue un accidente.

¡Ah! Lo siento de nuevo.

¡Ay! (CACAREA)

He aquí el plan,

cogeremos la noria, la llevaremos a alta mar

y la hundiremos,

pero dejaremos pistas para la Patrulla Marina.

¡Gran idea!

Espera, ¿no nos encontrarán?

Claro que no, se sumergirán para salvar la noria

mientras nosotros nos llevamos raudos su Patrullabarco

en la superficie.

(GRITA) ¡Ar, ar!

(EN VOZ BAJA) ¡Uh! ¡Ar, ar!

¡Ar, ar!

¡Vale, Arrby, agárrate!

¡Ajá!

La trampa está preparada para el Patrullabarco marino.

¡Ar, ar, ar!

Vamos, Chickaletta, no quisiera llegar tarde para abrir la noria.

¡Oh!

(CACAREA)

¡Tienes razón, la noria ha desapa...

...recido!

¡Voy a llamar a Ryder!

¡Ah!

Zuma y yo estamos de servicio hoy.

Que os lo paséis bien.

Guay, porque este perrito de aquí

quiere darle a los castillos de arena.

(Llamada entrante)

Hola, alcaldesa.

¿Qué ocurre?

"¿Que qué ocurre?".

"¡La noria ha desaparecido!".

¡Oh, no!

"No queda nada

excepto un muelle roto y lágrimas de gallina".

(CACAREA)

No se preocupe, ¡no hay nada imposible para la Patrulla Marina!

¡Patrulla Marina a la torre playera!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay! ¡Ah!

(LADRAN)

¡Ah!

¡Ay!

¡Cuidado! -¡Cuidado!

(TODOS) ¡Ay!

Bueno, al menos mi cola no se hundirá.

(RÍEN)

(LADRAN)

¡Patrulla Marina lista para entrar en acción, señor!

Bien, porque la noria ha desaparecido.

(TODOS) ¡Ah! -"¡Oh, no!".

Tenemos que encontrarla y traerla de vuelta.

Para esta misión, necesitaré a Skye.

Tendrás que usar tu hidroavión para buscarla desde el aire.

¡A volar se ha dicho!

Chase, necesito que uses tu barco para buscar pistas en el agua.

¡Chase siempre alerta!

Y Zuma,

como estás de servicio,

necesito que alejes a la gente del muelle roto.

¡Al agua, patos!

¡Muy bien!

¡Patrulla Marina, todos a una!

¡Arranca motores, Perrobot! (LADRA)

(Sirena)

¡Perrobot, nos vamos al mar! (LADRA)

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". "Paw!". #

Chase, Skye, preparaos para el lanzamiento.

# ¡Chase! "Paw!".

# "Paw!". "Paw!". #

(LADRA)

(AÚLLA)

# "Paw!". "Paw!". #

(LADRA) - # "Paw!". "Paw!".

# ¡Skye! "Paw!". #

(LADRA)

"Ryder, ¿qué crees que le pasó a la noria?".

Bueno, hacía buen tiempo, así que no pudo salir volando.

Creo que alguien se la llevó.

Pero ¿quién haría algo tan malvado?

Pues alguien que siempre se lleva cosas

y tiene un barco lo bastante grande como para arrancar un muelle

y remolcar una noria,

alguien como...

¡Ah!

¡Todos a cubierta!

(LADRAN)

Patrulla Marina, estad atentos

por si veis al mequetrefe de Sid el pirata.

¡Eso está hecho!

(LADRAN)

Este es un buen sitio.

¡Prepárate para abordar nuestro tesoro flotante!

¡Sí, mi capitán!

¡Agárrate!

¡Y ahora, hundiremos la noria!

¡Gran plan, capitán jefe, señor, Sid!

¡Bien, empujémosla hacia la bahía!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ar, ar, ar!

¡Vamos, Arrby!

¡"Marnífico"!

¡Oh, oh!

Parece que se acerca el Patrullabarco.

¡Preparado para la inmersión!

No veo nada, Ryder.

¡Ah! ¡Un momento!

¡Creo que he localizado el muelle roto!

¡Buen trabajo, Skye, a toda caña!

Te vemos allí. (LADRA)

Marshall, ve a ayudar a Chase a mantener a los barcos

a una distancia segura. ¡A toda mecha!

El resto, venid conmigo, usaremos el Patrullabarco

para devolver la noria a la superficie.

(LADRA)

# ¡Marshall! "Paw!". "Paw!".

# "Paw!". #

(LADRAN)

¡Patrulla Submarina, todos a una!

Perrobot, quédate bajo cubierta por si necesitamos más material

(LADRA)

(SID) ¡Arrby, es nuestra oportunidad!

La Patrulla Canina está lejos de su barco.

Vale, chicos, lanzaré las boyas y vosotros las ataréis a la noria.

¡Entendido! -¡Vamos!

(LADRA) ¡Yuju!

¡Qué guay!

¡La operación reflotar la noria lista para comenzar!

¡Buen trabajo, apartaos!

¡Una noria marchando!

¡Al abordaje!

¡Patrullabarco, allá vamos! -¡Uy!

Ahora zarparemos con este superbarco

en cuanto encuentre el botón de arranque.

¡Arr!

Eh... Capitán, jefe, señor, Sid,

¿y abandonamos nuestro viejo barco?

¿Quién necesita un barco viejo

cuando hemos conseguido este nuevecito?

(LADRA)

¡Arrby, parece que tenemos un polizón!

¡Ve ahora mismo y enciérralo en la bodega!

(LADRA)

Lo siento, amigo, son órdenes.

¡Ar!

¡Ah!

El polizón ya está encerrado en la bodega.

¿Cómo?

¡Ah! Bien hecho.

Y ahora, ¿a qué botón de estos...?

¡Ah!

¡Vaya, que me aspen!

¡A toda máquina!

¡Ar, ar, ar!

¿Qué?

Ryder, ¿adónde se lleva Perrobot nuestro barco?

Perrobot, adelante, ¿adónde vas?

¿Eh?

¡Chicos, intentad alcanzar el Patrullabarco!

¡Recibido, allá voy!

(Sirenas)

Perrobot no está al timón.

¡Ar!

Es... (AMBOS) ¡Sid el pirata!

¡Tenemos que detenerlo!

¡Ay, ay, cuidado!

¡Lo siento, lo siento!

¡Oh, oh!

¡Cuidado!

¡Ay! ¡Oh, no!

Ryder. "¿Qué pasa, Marshall?".

Más bien, qué baja.

¡Oh, la noria!

"Sí, la hundí por accidente".

No pasa nada, Marshall, la reflotaremos.

Chase y tú, id a por el Patrullabarco.

¡A la orden, capitán!

(LADRA)

¡Qué bien navega, capitán, jefe, señor, Sid!

¡Oh, oh! La Patrulla Marina viene a por nosotros.

¡Ar!

Antes de que nos alcancen, nos esconderemos en aquella isla.

¡Ar!

Ah... Capitán, jefe, señor, Sid, a lo mejor debería girar a estribor

o a babor o a cualquier lado ¡en lugar de seguir recto!

¡Ja, ja! Mi oficial de cubierta se ha olvidado

de que este barco está equipado con...

¡ruedas!

¡Por los siete mares! ¿Nuestro barco es un coche?

¡Guay! -¡Sí!

Y lo que mola aún más es

que podemos llevarnos cosas de tierra firme.

¡Ar, ar!

Pero primero, escondámonos de esos cachorros.

(ARRBY) ¡Ar! (SID) ¡Ar!

(Sirenas policiales)

Ese pirata debe estar al otro lado de la isla.

Yo iré por aquí. Y yo iré por allí.

¡Ar!

(RÍE)

Es como si el Patrullabarco hubiera desaparecido.

Tiene que estar en alguna parte.

¡Sigamos buscando!

Me pregunto si lo habré pasado por alto.

¡Oh, no!

(Golpe)

¡Ah!

¡Alto, necesito sí o sí ese barco rojo tan brillante!

¡Hora de piratear!

Tengo que volver tras la pista del...

¿Patrullabarco?

Oye, no metí la pata, ¡lo encontré!

¡Y él me encontró a mí!

¡Para!

¡Bájame!

¡Ay!

¡Tú, el nuevo piratilla, ponte a fregar la cubierta!

Por favor.

(PERROBOT LADRA) ¡Perrobot!

¿Dónde lo habéis metido?

Donde no nos causará problemas.

¡Ah! ¡Cómo brilla!

¡Parece algo que necesito sí o sí! ¡Oye, es mi placa!

¡Devuélvemela!

¡Oh!

¡Esta placa es perfecta para mi cofre del tesoro!

¡Oh, jo, jo!

¿Y ahora cómo voy a llamar a Ryder?

¡Capitán, jefe, señor, Sid!

Deberíamos irnos antes de que la Patrulla Marina

venga a por su amigo desaparecido.

¡Bien pensado! ¡Ar!

¡Preparémonos para quitar las ruedas y zarpemos hacia Bahía Aventura!

¿Ha habido suerte con el Patrullabarco?

Aún no, Ryder, he buscado por todas partes, pero nada

y ahora he perdido a Marshall.

¡Oh, no! Intentaré llamarle.

Ryder llamando a Marshall.

¿Dónde estás?

¿Hola?

¿Me oyes?

No responde, puede que no oiga el comunicador.

¡Jo, jo!

¡Tengo un nuevo plan muy astuto!

Arribaremos a Bahía Aventura

y cogeremos más barcos de la Patrulla Marina

¡y todos los tesoros que me apetezca!

¡Un superplan, capitán!

Se merece que le dediquemos un superbaile pirata.

# Baila ahora el baile pirata o te tiraremos de una pata.

# ¡Yo, jo, jo!

# ¡Bahía Aventura, allá voy yo! #

Necesito mi comunicador para hablar con Ryder.

¡Ven a bailar, cachorro, órdenes del capitán!

Estoy bien.

¡Ar!

Qué cachorrito más patoso y divertido.

¡Vamos, graciosete, a ver cómo bailas!

(Música animada)

¡Oh!

¡Ar! (RÍE)

¡Ay!

(RÍE) Me hace reír.

¡A mí también! ¡Ar, ar!

¡Ahora podré llamar a Ryder!

Menos mal que se me da muy bien ser torpe.

¡Mmm! La última vez

que vi a Marshall estaba cerca de esta isla.

Dispersaos todos para buscar pistas.

Parece que el barco bombero de Marshall estuvo aquí.

Y estas huellas tan grandes parecen de...

¡Patrullabarco! Seguro que Marshall se encontró con Sid el pirata.

(Llamada entrante)

"Hola, Ryder". ¡Marshall!

¡Yuju! ¡Bien!

¿Te encuentras bien?

"Sí, pero estoy atrapado en el Patrullabarco

y Perrobot está bajo cubierta".

¿Qué va a hacer Sid con el Patrullabarco?

Navegar hasta Bahía Aventura para robarnos los barcos.

Es tan codicioso que quiere todo lo que ve.

¡Lo vamos a impedir, pero te necesitamos!

(Carraspeo)

(ARRBY) "¿Por qué no estás fregando?".

"¡Oh, oh! Debo irme".

Lo siento.

Chicos, tenemos que detener a Sid y a Arrby.

¡Próximo destino, Isla Foca!

Llamaremos a Zuma de camino.

¿Isla Foca? ¿Y eso por qué, Ryder?

¡Tengo un plan,

le tenderemos una trampa a ese pirata robaperretes!

(LADRAN)

Puede que no tengamos una noria,

pero al menos, podemos disfrutar de un hermoso atardecer.

(CACAREA)

Claro que sí, Chickaletta.

¡Oh! Ahí viene el Patrullabarco.

A lo mejor, Ryder tiene noticias de la noria.

"Zuma, Sid y Arrby se dirigen a Bahía Aventura

en el Patrullabarco". (AMBOS) ¡Ah!

¡Ryder tiene razón!

Es Sid, el pirata, su perro...

¿y Marshall?

¡Y se dirigen hacia aquí!

¡Tened cuidado, el Patrullabarco se acerca muy deprisa!

¡Fuera de la playa!

Gracias por ayudar, capitán Turbot,

creo que podríamos engañar a Sid el pirata

con un barco supermoderno.

¡Mmm! Si colocamos unas bonitas luces al Flounder

y le damos un buen lavado...

En realidad, quiero usar el faro

para proyectar un gran barco en el mar.

¡Ah! ¿Para que Sid el pirata navegue hacia un barco falso?

¡Sí, buena estrategia!

¡Debería darte vergüenza, descarado piratilla!

¡Oh, no!

¡Y necesito sí o sí esa preciosa sombrilla

y esa silla y el flotador de cisne que tiene esa niña!

¡Que todo el mundo abandone la playa!

¡Ah, mi pamela favorita!

¡Ah!

Ryder, ¿puedes oírme?

"Sid se está llevando todo lo que ve".

Todo irá bien, Marshall,

estate atento por si ves otro barco pirata en la bahía.

¿Hay más piratas?

¡No! Es un truco, pero tienes que asegurarte de que Sid lo vea.

Cuando se distraiga con el nuevo barco,

libera a Perrobot para que pilote el Patrullabarco.

"Vale, solo espero no hacer algo torpe y pifiarla".

¡Sé que puedes hacerlo, Marshall!

(SID) Y ahora nos haremos con lo que en realidad queríamos,

¡los barcos de la Patrulla Canina!

¡Los necesito todos sí o sí!

La plantilla está en su sitio.

Y la luz, encendida.

¡Fíjate!

¡Es un buen barco de mentira!

¡Ah! ¡Sid el pirata!

¡Mira, en la bahía!

¡Alto, atento!

¿No es el barco más grande que has visto nunca?

¡Sí! Ese barco sí que lo necesito de verdad.

¡Arrby, activa el modo barco!

Vamos a verlo más de cerca.

¡Sí, mi capitán!

Ryder, Sid vuelve a hacerse a la mar.

Genial, pero el barco debe parecer aún más real.

Chase, usa tu megáfono

para que parezca que hay piratas a la deriva.

(LADRA) ¡Megáfono!

(MEGÁFONO) "¡Oh, jo!".

(GRITA) ¡Alto, esta playa no la habíamos visto nunca!

"¡Ar!".

¡Ah del barco!

¡Capitán, jefe, señor, Sid,

parece que ese gran barco pirata está en apuros!

De esa manera, será más fácil abordarlo.

¿Perrobot? (LADRA)

¡Sí!

(LADRA)

¡Chist! Debemos ser silenciosos.

Este es el plan, ve detrás de ese barril

y yo alejaré a Sid del puente de mando

haciéndome el torpe como la última vez.

Le parece graciosísimo.

Tú sube sigilosamente y te haces con el timón.

¡Ahora remolcaremos el Patrullabarco con el barco grande

y lo usaremos para guardar todos los tesoros que consigamos!

¡Bien pensado!

¡Eh, manchitas! ¿Qué estás haciendo?

Dejar el barco muy limpito antes de que abordéis el nuevo.

(RÍE)

(LADRA)

¡Cañones de agua!

¡Ay!

Qué cachorro más gracioso y torpe.

¡Agua!

Sí, qué torpe.

¡Oye, nadie se atreve a mojar a este bucanero, apaga eso!

-Sí, es cierto, para ser pirata, a Sid no le gusta mucho el agua.

Lo siento, tengo problemas para apagar los cañones.

¡Pues lo haré yo!

(ARRBY) Parece que este cachorrito tan torpe no tiene buena puntería.

¡Es el Patrullabarco!

¡Vayamos a por él!

¡Agarraos!

¡A toda caña!

¡Ar! ¡Corta ahora mismo ese chorro

o te haré caminar por la plancha!

Ah... Cuidado por dónde pisas.

(GRITAN)

¡Ah!

¿Por qué, cachorro traicionero?

¡Yo le ayudaré, capitán, jefe, señor, Sid!

¡Ah! ¡Que me aspen!

¡Sid el pirata, este barco nos pertenece!

¡Ryder, cuánto me alegro de verte!

¿Quién necesita un barco tan cutre o un cachorro tan torpe?

¡Voy a conseguir una supergoleta!

Espera, Sid, deberías saber... ¡Tú no me dices lo que debo saber!

¡Adiós, marineros de agua dulce!

¿Eh?

¡Ar! ¡Ryder, me has engañado, no es justo!

¡Lo mismo que tú! ¡A remar!

¡Arrby, tenemos que encontrar nuestro barco!

(LA ALCALDESA RÍE)

¡Fantástico!

Oh, Ryder, una vez más,

muchas gracias por salvar nuestra noria.

¡De nada!

Y si volviera a desaparecer de nuevo,

¡aúlle y vendremos!

¡No podríamos haberlo hecho sin Marshall!

¡Tres hurras por el bueno de Marshall!

(TODOS) ¡Hip, hip, hurra!

¡Hip, hip, hurra!

¡Hip, hip, hurra!

¡Bien por mí!

¡Ay!