"Hoy, Charles Darwin".

Hola, chicos. Hola.

Lublú, ¿adónde vas así vestido?

Me voy a una misión importantísima.

Ayer vi una especie muy rara de mariposa,

era violeta y amarilla.

El bosque está lleno de ellas.

Pero esta tenía unas antenas supergrandes.

Seguro que las usa para comunicarse con otras.

O a lo mejor, es para volar sin chocarse.

Oh. Vais a ver,

me voy a convertir en el próximo Charles Darwin.

¿Quién?

Darwin.

Ay, el que escribió "El origen de las especies".

Oh, eso suena a que es un tostón.

No, no, de eso nada.

Es genial, habla de cómo las especies evolucionan

para adaptarse al sitio donde viven.

Claro, y cómo el mono terminó convirtiéndose en el hombre.

(RÍE)

¿Cómo el hombre va a ser un mono?

(RÍE)

Lucho, tienes que estudiar un poco más.

Y te va a venir muy bien escuchar la próxima historia,

donde sabrás un poco más sobre nuestro próximo protagonista:

Charles Darwin.

¡Oh!

(Música)

(NARRADOR) "Obligado por su padre,

el joven Charles Darwin comenzó a estudiar Medicina.

Pero pronto se dio cuenta de que aquello no era lo suyo.

Darwin se pasaba el día recogiendo todo tipo de bichos,

catalogándolos y observándolos.

Hasta que su afición llamó la atención de un reputado biólogo,

que lo invitó a formar parte de una expedición única:

a bordo del Beagle darían toda la vuelta al mundo

dibujando un mapa de sus costas.

Darwin sería el encargado de estudiar

las plantas y los animales de esos países,

aunque al principio no lo llevó del todo bien.

En las costas de Sudamérica sus habitantes

le hablaron de un extraño pájaro similar al avestruz africano,

pero, ¿cómo habría llegado hasta allí?

Darwin se pasó semanas buscándolo sin éxito,

hasta que un día dio con él de la forma más inesperada".

-¿Ah?

-"Sus investigaciones no iban demasiado bien,

pero su suerte cambiaría cuando por fin llegaron a las islas Galápagos.

Allí encontró unas enormes tortugas cuyo caparazón era diferente

dependiendo de la isla en que vivieran. ¿Por qué sería?

Más tarde descubrió unos pequeños pájaros de largos y afilados picos,

que comían todo tipo de insectos sacándolos de la tierra.

Mientras, en la isla vecina, aquellos mismos pájaros

tenían picos cortos y duros,

con los que rompían la cáscara de los frutos secos.

¿Serían de la misma especie?

El resto del viaje Darwin comenzó a buscar una explicación

a aquellas pequeñas diferencias entre animales que parecían iguales.

A su regreso, expuso sus conclusiones:

con el tiempo, los animales modifican su cuerpo

para adaptarse a su medio ambiente;

los que lo hacen tienen más posibilidades de sobrevivir.

Así la especie evoluciona por la selección de los mejor adaptados.

Por eso las jirafas acabaron teniendo largos cuellos,

para llegar a comer las ramas más altas,

y el mono acabó evolucionando hasta el hombre.

Todos se rieron de él.

¿Cómo iba a descender el hombre de un animal como el mono?

Así que Darwin decidió no publicar sus ideas,

no quería que le tomaran por un loco".

(Música)

"Veinte años después,

Darwin recibió una carta de otro naturalista

que había llegado a conclusiones similares,

y que no se atrevía a publicar.

Darwin se armó de valor, y decidió hacer frente a todos.

Así publicó el primer volumen de su libro 'El origen de las especies'.

Como esperaba, todos se burlaron de él.

Pero pronto sus teorías fueron ratificadas

por científicos de todo el mundo,

demostrando con ello que el hombre procedía del mono".

¿Y todas las especies pueden evolucionar?

Es posible.

Entonces, quiero tener unas piernas muy largas y correr muy rápido.

No, no, mejor que me salgan alas, y poder volar por todos lados.

Ay, Luchito, la evolución tarda muchísimos años.

(CONTRARIADO) Pues vaya.

Pero, Lucre... Dime, mi amor.

Si los hombres vienen del mono, ¿de dónde vienen los Lunnis?

Ah, pues fíjate tú, eso aún no se ha descubierto.

¡Lo tengo, lo tengo, chicos!

¿Has encontrado la mariposa que buscabas?

Mucho mejor: por fin he resuelto el misterio,

ya sé de dónde vienen los Lunnis.

¡Anda, lo que yo decía!

¿Has encontrado un hueso de algún antepasado?

No, no, no, no, no, no, qué va.

Mucho mejor.

Iba andando por el bosque,

y he encontrado el eslabón perdido.

¡Oh!

El Lunni sapiens.

"Onga, onga, onga, onga, onga".

-Lublú, ¿cómo tú sabes que es el primer Lunni?

Bueno, mírale, tiene, tiene...

tiene que ser él, ¿no?

Si no se entiende ni lo que dice.

Es verdad, yo que creía que había encontrado algo importante.

"Onga, onga, onga, onga, onga".

"Unga, unga". ¿Eh?

"Unga, unga, unga, unga, unga, unga".

¿"Unga unga"? "Unga, unga".

(RÍEN)

Lublú, tu amigo es superdivertido.

Vamos, te voy a enseñar mi habitación,

tengo un nuevo videojuego chulísimo.

(RÍEN)

-Este chico no deja de sorprenderme.

(RÍEN)

(Música)

-Hola, ¿qué estás haciendo?

-Estoy en medio de una investigación importantísima,

he encontrado una nueva especie jamás vista.

-Pero si es mi primo Toñín, el del pueblo.

-¿Eh?

-Anda, que confundirle con un animal raro...

-Pero...

-Te he estado buscando por todos lados.

Venga, que te voy a enseñar mi nueva madriguera.

Siempre que sales del pueblo, te acabas perdiendo,

de verdad que no sé cómo lo haces.

Anda, vamos.

-De verdad, me crispa las orejas.

(Música)

# Charles Darwin se pasaba el día

# rebuscando todo tipo # de bichitos y observándolos.

# Por un gran biólogo # el joven fue invitado

# a estudiar cada ser vivo # en una expedición.

# Y descubrió en las islas Galápagos

# unas tortugas # con desigual caparazón.

# Y descubrió dos tipos de pájaros

# en dos islas vecinas, # distinta alimentación.

# En una de las islas # mil insectos por doquier,

# que solo con un pico # largo puedes alcanzar.

# En otra de las islas # frutos secos de comer,

# solo quien tenga # un pico corto los podrá pelar.

# Charles Darwin # nos dio la clave de la evolución.

# Charles Darwin, qué interesante, # tú eres casi mono como yo.

# Uh, ah, uh, ah, uh, ah.

# Tú eres casi mono como yo.

# Charles Darwin # nos dio la clave de la evolución. #

(Música)

# El resto del viaje # fue buscando diferencias

# entre animales # de un aspecto similar.

# Y la conclusión # que Darwin encontró a su vuelta:

# la adaptación al medio # de cada especie animal.

# La evolución por la supervivencia,

# así fue como el mono # un humano llegó a ser.

# Cuando explicó # aquello a la audiencia,

# pobre Darwin, # todo el mundo se rio de él,

# así que decidió # que no lo iba a publicar.

# Pasados veinte años # se armó de valor,

# publicó su teoría y pudo demostrar

# que el hombre # es un mono que evolucionó.

# Charles Darwin # nos dio la clave de la evolución.

# Charles Darwin, qué interesante, # tú eres casi mono como yo.

# Uh, ah, uh, ah, uh, ah.

# Tú eres casi mono como yo.

# Charles Darwin # nos dio la clave de la evolución. #