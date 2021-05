Lunnis de leyenda - Beethoven

1657

Lunnis

4813448

Lunnis de leyenda - Rodrigo y el palacio encantado

Cuenta la leyenda que fue el mismísimo Hércules quien fundó la ciudad de Toledo. Y, años después, cuando decidió marcharse, cerró su palacio advirtiendo que cualquiera que lo abriera correría un terrible destino. Desde entonces todos los reyes que le siguieron ponían un nuevo candado en la puerta, hasta que llegó Rodrigo, el último rey visigodo. Era tan curioso que no podía vivir sin saber lo que aquel palacio escondía. Pero allí no encontró nada más que un pergamino con su destino dibujado. Días después su predicción se cumplió, y un gran ejército le derrocó para siempre de su trono. La lección que aprendió Rodrigo no sirve de mucho a la curiosidad de Lucho, que acabará llevándose un escarmiento.