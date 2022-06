Hay millones de juegos

para pasar el tiempo,

disfrutar aprendiendo,

todo el mundo en paz.

Hay millones de juegos,

y si gano, y si pierdo,

lo importante del reto

es participar.

Es participar.

"ALFONSO X Y EL AJEDREZ".

Jaque mate. ¡Ay, Lupita! ¡Otra vez!

Óyeme, ¿has entrenado mucho, verdad?

No, pero es que este juego es genial.

¿Echamos otra?

Bueno, sí, a ver qué puedo hacer yo.

No, no, no, Lucho, no tienes ni idea.

Tú si que no te enteras. Eso no tiene sentido.

Chicos, chicos, calma. ¿Qué os pasa?

Pues que Lucho está diciendo una tontería.

De eso nada.

El chocolate es mucho más bueno que los macarrones.

Chocolate... Mi sabor favorito.

Bueno, chicos, no hagan caso. Son para gustos.

¿Y por qué no probáis los macarrones con chocolate?

Están riquísimos.

(AMBOS)¡Agg! ¿Chocolate con macarrones?

-No me puedo creer que estén discutiendo por esto ahora.

Para mí que estos dos están muy aburridos.

Por eso se pasan el día riñendo.

Yo creo que pueden hacer algo más útil, más entretenido.

Por ejemplo, jugar al ajedrez.

Lo que es es aburridísimo.

Además no me pienso sentar con Lulila a jugar a nada.

A ti lo que te pasa es que tienes miedo que te gane.

Es imposible, Lucrecia.

¿Cómo van a jugar si están todo el rato discutiendo?

Claro que sí, Lupita.

Los juegos, a lo largo de la historia,

han sido muy útiles para que la gente se llevara bien.

(AMBOS) ¡Imposible! -Vais a ver.

Seguro que nuestra próxima historia os convencerá.

(Música)

(NARRADOR) "Hace mucho tiempo, en la península ibérica,

convivían cristianos y judíos.

Aunque no siempre se llevaban bien.

Se pasaban todo el día trabajando,

y cuando acababan, no tenían nada mejor que hacer

que discutir entre ellos.

Hasta que llegaron los musulmanes.

Lejos de echar más leña al fuego, consiguieron calmar los ánimos.

Y todo gracias al ajedrez.

Un juego que estaba destinado a hacer que las tres culturas

convivieran en paz.

Los musulmanes les enseñaron a jugar,

al poco se les podía ver divertirse juntos en armonía.

Con el tiempo, muchos comenzaron a apostar

grandes sumas de dinero.

Las discusiones entre ellos volvían a aparecer.

Les llevó a prohibir aquel juego.

Años después llegó al trono el rey Alfonso X.

Llamado El Sabio por la inteligencia con que gobernó todos esos años.

A Alfonso le gustaba observar cómo vivía su gente.

Se dio cuenta de que todos sus súbditos

se aburrían al volver del trabajo.

Lo que les llegaba, de nuevo, a discutir entre ellos.

Pese a que Alfonso intentó que hicieran las paces,

no consiguió que entraran en razón.

Entonces recordó que no hacía mucho,

las tres culturas habían conseguido convivir en paz.

Y todo gracias a aquel juego que llamaban ajedrez.

Así que Alfonso permitió a todo el mundo jugar de nuevo.

Mandó construir cientos de tableros y repartirlos por todos los lados.

Estaba convencido que aquello traería de vuelta la paz.

Pero ¿cuál fue su sorpresa?

Al ver que lejos de hacer las paces, parecía que se llevaran aún peor.

Por lo visto, nadie recordaba las normas del ajedrez.

Lo que hacía que las discusiones fueran terribles.

Alfonso tenía que hacer algo,

así que se le ocurrió escribir las normas del ajedrez.

De esta forma, todo el mundo sabría jugar en igualdad de condiciones

y respetando las reglas.

Su plan había sido un éxito.

Musulmanes, judíos y cristianos volvieron a convivir en paz.

Pero, entre ellos, había gente que no acababa de entender el juego

tan complicado.

Así que decidió recorrer un montón de países en busca de otros juegos

para enseñar a su gente.

El rey recopiló todos estos pasatiempos

y escribió las normas en su gran libro de los juegos.

Por fin lo había conseguido.

Ahora todos tenían un juego con el que jugar.

Casi nadie se aburriría al volver del trabajo.

Y, sobre todo, no discutirían entre ellos

viviendo por fin en paz".

-Y aunque parezca un simple juego,

el ajedrez fue muy útil para que judíos, cristianos y musulmanes

pudieran convivir sin problemas.

Jo, Lucrecia, tienes una historia para todo.

Pero esta historia, esta historia es genial.

Ahora me gusta más el ajedrez. Ya, ya, ya.

Pero no solamente te ha gustado a ti, por lo visto.

Lucre, Lucre, Lucre. ¡Dime!

A mí también me ha gustado mucho tu historia.

Tanto, que he ido a casa a buscar un parchís.

Así podemos jugar todos juntos. ¡Fantástico!

Un juego para divertirnos todos. Bien, Luli.

Chicos, chicos, chicos.

Mirad lo que he conseguido. ¡Es el juego de la oca!

¡Qué divertido! Sí, ¿has visto?

Mucho mejor que el ajedrez.

Bueno, a ver.

El ajedrez es un juego genial porque tiene estrategia,

un montón de movimientos diferentes.

El parchís es más díver.

Podemos escoger el color que queramos para jugar.

Y si te comen, vuelves a casa. También.

Ya, pero no es tan divertido como la oca.

(HABLAN A LA VEZ)

Chicos, chicos. ¡Chicos!

Se me crispan las trenzas. (RÍEN)

-¿Ya? -No.

-¿Ya? -Espera.

Pero ¿qué estás pensando?

Llevas 10 minutos para tirar una carta.

¿Es que aún no sabes cómo va el juego?

-Sí, sí. Claro que lo sé.

Mira, ya lo tengo. Jaque mate. He ganado.

-Pero si jaque mate es para el ajedrez.

-Bueno, ¿qué culpa tengo yo si me ha salido la carta de jaque mate?

-De verdad, me crispas las orejas.

(Música)

Hace mucho tiempo en la península ibérica,

judíos y cristianos no lograban llevarse bien.

Hasta que llegó, a través de los musulmanes,

aquel divertido juego llamado ajedrez.

Todos en paz,

jugaban en armonía.

Hasta apostar

tanto dinero que así lo prohibieron

por rivalidad.

Hay millones de juegos

para pasar el tiempo,

disfrutar aprendiendo

todos juntos en paz.

Hay millones de juegos,

y si gano y si pierdo,

lo importante del reto es participar.

Pasaron los años y Alfonso el rey Sabio

comprendió que su reino quería más diversión.

Recordó aquel juego y le puso normas

para que todos participaran sin discusión.

Pero el ajedrez

para algunos era tan complicado,

que Alfonso fue

coleccionando en un libro mil juegos

a los que aún jugamos hoy.

Hay millones de juegos

para pasar el tiempo, disfrutar aprendiendo

todos juntos en paz.

Hay millones de juegos,

y si gano y si pierdo,

lo importante es el reto de participar.

Hay millones de juegos para pasar el tiempo,

disfrutar aprendiendo todos juntos en paz.

Hay millones de juegos,

y si gano y si pierdo,

lo importante del reto es participar.

Es participar.