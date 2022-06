El tralalala Trasgu cambia todo de lugar.

El tralalala Trasgu siempre haciendo sus trastadas.

El tralalala Trasgu, que no para de jugar.

El tralalala Trasgu, con sus bromas aún pesadas.

El tralalala Trasgu cambia todo de lugar.

El tralalala Trasgu.

EL TRASGU

Toma, Lublú. Un regalo.

Pero Lucho, si no es mi cumpleaños.

Ya, pero no hace falta que sea tu cumpleaños

para que un amigo se acuerde de ti.

Jo, Lucho. Muchas gracias por el detalle.

No tenías que haberte... (GRITA)

(RÍE) ¿Has visto? Otro que ha picado.

Es superdivertido.

Pero Lucho, ¿qué contenía esa caja? Una araña de plástico.

Menudo susto me ha dado.

Pues claro. Si no, ¿dónde está la gracia?

De verdad...

Lupita, ¿a dónde vas con tanta prisa? Perdonad, chicos.

No puedo parar porque llego tarde al cole.

Si todavía queda una hora para entrar.

Imposible. Solo quedan algunos minutos.

A ver, muchachita. A ver, a ver. Mira.

Qué va, muchacha. Está adelantado. ¿Adelantado?

Sí. Ya decía yo.

Pero ¿cómo se ha adelantado solo? (RÍE)

Me parece que aquí tienes al culpable.

Te tenías que haber visto la cara.

Lucho, no se pueden hacer bromas todo el día a los chicos.

Claro que sí. Es superdivertido.

Hasta que un día una de tus propias bromas

se viren en tu contra.

Como le pasó a Trasgu. ¿A quién?

Trasgu.

Un ser muy, pero muy travieso. Mirad.

(NARRADOR) "En medio de las montañas asturianas

vivía una pareja que se pasaba todo el día trabajando la tierra.

Era un trabajo muy duro y cuando llegaban a casa,

no tenían fuerzas ni para hacerse la cena.

Hasta que una noche a su vuelta descubrieron

que la casa estaba completamente limpia y la cena servida.

Tenían tanta hambre que no se pararon a pensar

quién podría haberles hecho aquel favor.

A la mañana siguiente regresaron al campo.

¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrieron

que toda la faena estaba hecha?

Era muy raro. ¿Quién podría haber sido?

Aquello se repitió cada día sin que supieran

quién podría ser el responsable.

Hasta que decidieron volver a casa antes de que se pusiera el sol.

Al asomarse a la ventana descubrieron a un pequeño Trasgu

que estaba acabando de limpiar todo.

Decidieron mantenerlo en secreto.

Pasaron los años y los jóvenes acabaron acostumbrándose

a que el Trasgu les hiciera todo el trabajo.

Se habían vuelto perezosos

y se pasaban todo el día tomando el sol.

Hasta que el Trasgu se dio cuenta

y decidió hacerles todo tipo de trastadas.

No entendían como se les había venido aquello encima.

Ahora tendrían que recogerlo ellos solos.

Por la noche llegaron fatigados a casa.

Menos mal que tenían la cena hecha. Cuando fueron a sentarse,

las sillas se movieron solas.

Haciendo que se cayeran de bruces contra el suelo.

Cuando por fin estaban a punto de comer, llamaron a la puerta.

Pero al abrirla no había nadie.

Esa noche les costó mucho conciliar el sueño.

Cuando se despertaron, estaban congelados.

La chimenea se había apagado sola. ¿No había sido Trasgu?

Aquellas travesuras se repitieron día tras día.

Pero por más que trataron de capturarle, no lo consiguieron.

Era imposible vivir con él allí.

Así que decidieron hacer las maletas y mudarse a otra casa.

Pero cuando estaban a punto de irse,

el pequeño duende llegó corriendo con un cazo que se habían olvidado.

No es tan fácil desembarazarse de un Trasgu.

Hasta que un día, nuestro amigo se despertó

y no encontró a nadie en la casa. Lo habían conseguido.

Le habían dado esquinazo.

La pareja había salido de la casa sin que el Trasgu se diera cuenta.

Se habían instalado en una nueva.

Allí vivieron tranquilos durante unos días

hasta que encontraron un extraño pergamino.

Era el mapa del tesoro de Trasgu.

Los dos se pusieron en marcha y no pararon hasta que dieron con él.

Se trataba de un fantástico cofre.

Pero al abrirlo, no encontraron tesoro alguno en su interior.

Sino al travieso Trasgu.

Así es como nuestro amigo consiguió volver a vivir con ellos

y seguir haciendo todo tipo de trastadas.

Hasta que un día los dos jóvenes le dieron un escarmiento

haciendo que...".

¿Has visto?

El Trasgu se pasa todo el día haciendo bromas

y al final se acaba saliendo con la suya.

Es que no termina así.

Parece como si alguien hubiese quitado el final de la historia.

Uy, pues yo no miro a nadie.

Eso, Lucho. ¿Por qué has quitado el final?

Pero, ¿si yo no he hecho nada?

¿Quién te va a creer ahora después de tantas trastadas

que nos has hecho todo el día?

Pero ¿quién me ha tirado esta piña?

Lucho, vale ya de bromitas.

Pero que yo no he sido.

¿Ah, no? ¿Pues si tú no lo has tirado quién ha sido?

Lucho, ya te vale.

Pero chicos, ¿no lo habéis visto? ¿El qué, Lucho?

Al Trasgu...

Estaba ahí mismo escondido entre las ramas.

Uy, sí, el Trasgu, el Trasgu... Claro que sí.

Ha debido escaparse del libro

y se va a pasar todo el día gastándonos bromas.

Tenemos que capturarle.

Ay, Lucho, de verdad. No tienes remedio.

Está bien. Vais a ver.

Voy a capturar al Trasgu yo solito.

Claro que sí, Lucho.

Y de paso, a ver si encuentras algún gamusino.

(Risas)

Una zanahoria. Qué rica.

(Risa malvada)

No puedo soltarla.

¿Quién la habrá puesto pegamento?

(TARAREA)

(TARAREA) -Te parece muy gracioso, ¿eh?

Más te vale soltarme la zanahoria. -Pero si yo no he hecho nada.

-¿Ah, no? A ver cómo lo demuestras.

-Muy fácil. Porque yo también he picado.

Mira.

-Entonces, ¿quién nos habrá gastado esta broma?

(Risa malvada)

(AMBOS) ¡El Trasgu!

-¡Por ahí va!

(RÍE)

El tralalala Trasgu siempre haciendo sus trastadas.

El tralalala Trasgu, que no para de jugar.

El tralalala Trasgu, con sus bromas aún pesadas.

El tralalala Trasgu cambia todo de lugar.

Vivía una pareja en los montes de Asturias

y trabajaban tanto que al volver a casa no tenían ya

ni fuerzas para hacerse la cena.

Hasta una noche que a su vuelta descubrieron

la casa limpia, la cena servida y en el campo al despertar

de nuevo hecha la faena.

Y cada día era igual,

¡quién hará estas sorpresas!

El tralalala Trasgu siempre haciendo sus trastadas.

El tralalala Trasgu, que no para de jugar.

El tralalala Trasgu, con sus bromas aún pesadas.

El tralalala Trasgu cambia todo de lugar.

Al fin los jóvenes se hicieron perezosos,

mientras el Trasgu trabajaba, ellos dormían tumbados al sol,

pero el Trasgu se dio cuenta.

pero el Trasgu se dio cuenta.

De pronto comenzaron las cosas extrañas.

Las sillas se movían y había ruido sin explicación.

Y se apagó la chimenea.

Decidieron cambiar de hogar,

pero nunca te libras de un Trasgu.

El tralalala Trasgu siempre haciendo sus trastadas.

El tralalala Trasgu, que no para de jugar.

El tralalala Trasgu, con sus bromas aún pesadas.

El tralalala Trasgu cambia todo de lugar.

El tralalala Trasgu...

(RÍE)