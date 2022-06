Y aunque su amor era imposible, sus corazones eran libres.

A través del pasadizo, la Mansaborá.

Cada mentira que dijiste

la gallina que perdiste

a través del pasadizo, la Mansaborá.

(NARRADOR) "LUNNIS DE LEYENDA. HOY, LA MANSABORÁ"

Vais a ver, será una noche increíble.

¿Pero seguro que van a venir?

Es que a mí me da un poquito de miedo

quedarme en el bosque toda la noche.

Claro, Lulila, si Lucho dice que vendrán esta noche,

seguro que es verdad.

Hola, chicos. (TODOS) ¡Hola!

-¿Qué hacéis con todas esas cosas?

Pues vamos a pasar la noche aquí, acampados.

Qué buena idea.

Aquí, bajo las estrellas, contándose historias de misterio.

No, no, no, no.

En realidad, hemos quedado con unos amigos de Lucho esta noche.

¿Aquí? ¿En el bosque? Luchito, ¿qué amigos son estos?

Bueno, sí, la verdad es que son un poco especiales.

No, especiales, no, espaciales.

Hemos quedado con los amigos extraterrestres de Lucho.

Y van a bajar del Espacio para que los conozcamos.

¿A que es emocionante?

Me resulta un tanto extraño, la verdad.

Pues es verdad.

Quédate con nosotros y verás que no miento.

Claro que sí, Lucho.

Me quedaré, pero antes déjame contarte

una historia de alguien que contaba muchas mentiras a su gente

y al final terminó recibiendo un buen escarmiento. ¡Mirad!

(Música)

"En el siglo XIII vivía en Cáceres un caíd déspota y arrogante.

Se pasaba el día mintiendo y amenazando a sus súbditos

con lanzarles todo tipo de maldiciones.

Junto a él, siempre estaba su hermosa hija,

a la que mantenía encerrada.

Le había dicho que fuera del Alcázar

había un montón de horribles monstruos.

Hasta que un día llegó una delegación del rey de León

encabezada por su joven embajador que le traía

unos buenos judiones de Ávila.

El caíd no perdió el tiempo y se dio un gran festín.

Sin darse cuenta de que las miradas del embajador y la princesa

se habían cruzado, cayendo enamorados al instante.

Pero su amor era imposible.

El caíd devoró las judías, estaba ansioso,

quería más de aquel suculento manjar.

Pero el embajador lo tenía todo previsto.

El joven se marchó muy apenado por alejarse de su amada,

pero una dama del palacio le trajo una carta.

En su interior, descubrió una llave

y el mapa de una entrada secreta al Alcázar.

Esa misma noche, el joven embajador volvió al palacio.

Cuando nadie le observaba, entró por la puerta secreta.

Recorrió el pasadizo y llegó al jardín

donde le esperaba la princesa.

Pero en ese momento alguien encendió la luz.

Era el caíd, que corría al baño,

algo indispuesto después del atracón de judías.

Estaban perdidos, les había descubierto.

'Sálvate', le dijo la princesa.

El joven consiguió escapar del Alcázar,

pero el caíd agarró a la princesa y la encerró en la torre más alta.

'Si osas poner un pie fuera de esta torre,

de convertirás de inmediato en una gallina', le dijo el caíd.

La princesa pasó todo el día encerrada

hasta que llegó la noche y la puerta se abrió de repente.

Era el joven enamorado que había acudido en su ayuda.

'Pero no puedo salir de esta torre.

Si lo hago, me convertiré en una gallina' le dijo la princesa.

El joven le aseguró que su padre no tenía ningún poder.

Llevaba años mintiendo a todo el mundo.

Había llegado el momento de pagarle con su propia moneda.

Los dos escaparon de la torre

dejando encerrado ahí a un simpático animal.

Al día siguiente, el caíd recibió de nuevo al embajador.

Le aseguró que él mismo había liberado a la princesa

y que en breve tomaría el resto del castillo.

El caíd se echó a reír. Aquello era imposible.

Pero enseguida fue a comprobar que su hija seguía allí encerrada.

¿Cuál fue su sorpresa?

Que al abrir la puerta salió una gallina corriendo escaleras abajo.

El caíd no podía creerlo.

Había dejado escapar a su hija, que, al salir de la torre,

se había transformado al instante en una gallina.

El caíd trato de alcanzar al animal,

pero al llegar al patio, descubrió allí a todo el ejército enemigo.

El embajador había dejado entrar a todos sus hombres por el pasadizo.

El caíd consiguió escapar del Alcázar.

Desde entonces, no volvió a mentir a nadie.

Aún se dice que se le puede ver por las calles de Cáceres,

buscando a su hija convertida en una gallina.

En cuanto al embajador y la princesa, vivieron felices

comiendo unos buenos judiones de Ávila".

-¿Habéis visto? Hay que tener cuidado con lo que decís.

Muchas veces las mentiras se ponen en tu contra.

Lucho, ¿tienes algo que decirnos?

Bueno... yo...

Quizás os haya mentido, pero solo un poquito.

Entonces, esta noche, ¿no van a venir tus amigos extraterrestres?

Claro que no, Lulila, ni son sus amigos ni van a venir.

Ay, muchachito, tampoco vamos a ponernos así con Lucho.

Seguro que tiene una buena razón para mentirnos.

A ver, mi vida, di algo. Yo...

Yo solo quería acampar con todos vosotros.

Pero como siempre estáis tan ocupados,

me tuve que inventar lo de los extraterrestres

para convenceros.

Ay, Lucho, pero no tienes que inventarte nada

para que vengamos a compartir contigo. ¿No es verdad?

Claro que no, si nos hubieras pedido, pues...

¡Qué guay! Entonces, podemos acampar ahora mismo.

Mirad, tengo en la mochila un montón de bocatas.

Yo tengo que hacer cosas.

(Música misterio)

¡Chicos! ¡Venid! Os lo dije, ha venido, son mis amigos.

¡Corred!

Soy todo vuestro, llevadme con vosotros.

(RÍE)

La verdad es que ha sido una buena idea,

¿pero no creéis que nos hemos pasado un poco?

-Qué va, se lo tiene bien merecido.

Además, estaba deseando tener una buena excusa

para estrenar mi nuevo dron.

-Ya, ¿pero y si los extraterrestres existieran de verdad

y vinieran esta noche?

-¿Cómo va a ser verdad?

Es una leyenda, como la historia de Lucrecia.

-Entonces, si los extraterrestres no existen,

¿qué es eso que viene por ahí?

(Música misterio)

Me abducen.

(Música)

A través del pasadizo, la Mansaborá.

Cáceres era en el siglo XIII el dominio de un caíd

que amenazaba y mentía siempre hasta lograr su fin.

Tenía una hermosa hija encerrada.

Hay horribles monstruos fuera del Alcázar.

Desde el reino de León un día llegó un joven embajador.

Judiones de Ávila con él traía para el caíd glotón.

Y en aquel festín sus ojos se cruzaron.

La princesa y el joven se enamoraron.

Y aunque su amor era imposible, sus corazones eran libres.

A través del pasadizo la Mansaborá.

Cada mentira que dijiste, la gallina que perdiste,

a través del pasadizo la Mansaborá.

El joven se marchó desconsolado, pero un mapa recibió

con la entrada secreta al palacio y de noche volvió.

El caíd los descubrió y encerró a la princesa.

En gallina te convertirá si sales fuera.

El joven fue a la torre a liberarla

y una gallina allí dejó.

Y se escapó cuando el caíd buscaba la hija que mintió.

Fue llamándola por los rincones.

Ellos fueron felices comidiendo judiones.

Aunque su amor era imposible, sus corazones eran libres.

A través del pasadizo, la Mansaborá.

Cada mentira que dijiste, la gallina que perdiste,

a través del pasadizo la Mansaborá.