Lunnis de Leyenda - Edmund Hillary y Tenzing Norgay

# La gran montaña # del Himalaya

# era tan difícil de escalar.

# Dos camaradas # en una hazaña

# que lograron juntos alcanzar. #

"EDMUND HILLARY Y TENZING NORGAY"

Pero Lupita, vamos, que nos tienes en ascuas.

Por favor, dinos tu sorpresa.

Estáis a punto de ver en primicia el cartel de mi nueva obra de teatro.

¿Estáis preparados? ¡Pues claro!

¡Venga, venga! Seguro que ha quedado genial.

¡Con todos vosotros...!

"Conejo y Julieta"

¡Bravo!

¡Bravo! Precioso, mi vida, ¡precioso!

Pero... ¡Un momento! Aquí solo pone tu nombre.

Claro, porque soy la directora.

Ya, pero yo te he ayudado a hacer todos los decorados.

Y yo a escribirlos.

Pues yo la he dejado los vestidos de todas mis muñecas.

¡Ay! Vosotros no lo entendéis,

pero la gente va a ir a ver la obra por mí, no por vosotros.

Lupita, el teatro es un trabajo en equipo.

Si no fuera por tus amigos, seguro que tu obra no sería tan buena.

Mirad, hoy os voy a contar la historia de alguien

que llevó el mérito por mucho tiempo de ser la primera persona en escalar

la montaña más alta del mundo.

(Música)

(NARRADOR) "El Everest es la montaña más alta de la Tierra.

Mide más de 8800 metros.

Casi tanto como 75 campos de fútbol o 120 aviones puestos todos en fila.

A mediados del siglo XX,

mucho habían intentado ser los primeros en alcanzar su cima,

pero todos habían tenido que darse la vuelta.

La montaña era tan alta que allí arriba había poco oxígeno

y costaba mucho moverse.

Bueno, a todos menos a los sherpas. Los pobladores de aquellas tierras

que crecían acostumbrados a la falta de oxígeno.

Aunque ni si quiera ellos habían sido capaces de llegar a la cumbre.

Desde muy joven, Edmund Hillary creció soñando con ser el primero

en escalar el Everest, por eso se pasaba el tiempo practicando

en las frías montañas de su Nueva Zelanda natal

Hasta que consiguió que lo aceptaran en la expedición más importante

organizada hasta la fecha, el camino hacia la montaña no era fácil.

Por eso los escaladores tuvieron que ayudarse

nada menos que de 20 sherpas y 350 porteadores.

Mientras que los montañeros viajaban tan a gusto,

los sherpas tenían que cargar con todas sus mochilas.

Nadie se preocupaba por ellos, excepto Hillary,

que acabó haciendo una gran amistad con Tenzing Norgay,

el mejor sherpa de todo el Himalaya.

Ambos se ayudaron a superar todos los obstáculos del camino,

hasta que por fin, llegaron a la falda del Everest.

Pero una vez allí,

todos los montañeros estaban demasiado cansados.

Todos menos Hillary,

que esperaba ser el primero en intentar llegar a la cumbre.

En cambio, el jefe de la expedición

eligió a otros escaladores más populares para intentarlo primero.

Cuando estaban a punto de llegar a la cima,

se encontraron con una gran pared de hielo.

Ya no les quedaban fuerzas para seguir,

así que no tuvieron más remedio que regresar al campo base.

Aunque todos querían darse por vencidos,

Hillary pidió que les dieran una oportunidad

a su amigo Tenzing y a él.

¿Un sherpa llegando el primero?

No, la idea no acababa de gustar en la expedición.

Pero nada podía detenerlos.

Hillary y Tenzing cargaron el oxígeno a sus espaldas

y se dirigieron directos a la cima.

Horas más tarde llegaron a aquella terrible pared de hielo,

pero no había obstáculo que se les resistiera.

Así lograron, por fin,

ser los primeros en llegar a la cumbre del Everest.

En su regreso al campo base,

todos felicitaron a Hillary por su gran hazaña,

pero él les recordó que no lo había hecho solo.

Un sherpa, su amigo Tenzing Norgay, lo había logrado con él".

Pero Lucrecia, ¿no habías dicho que íbamos a escuchar la historia

del primero en subir a la montaña más alta de la tierra?

Claro.

Pues yo... Si no me falla la vista... Ahí hay dos.

Lublú, ¿no has entendido nada?

Hillary no lo hizo solo.

Si no fuera por su amigo, no lo habría conseguido.

Tenéis razón.

Durante muchos años,

en los libros de historia ponía que Edmund Hillary

había sido el primero en llegar,

pero él siempre reconoció que no lo hizo solo,

sino junto al sherpa Tenzing Norgay.

(SUSPIRA) Lo siento mucho, chicos.

Está muy mal hacerse con todo el mérito

de un trabajo en equipo,

por eso he hecho algunos retoques al cartel.

Qué bien, Lupita. Muy bien.

Esto no lo olvidarás nunca. No, ya veréis.

¡Mirad!

Pero.... ¡Lupita! Yo no veo ninguna diferencia.

Claro que sí, están todos vuestros nombres.

Yo no veo nada.

¿Cómo que no? Están ahí mismo, debajo del título.

Lupita, no vas a engañar a nadie, ¿sí?

¡Es verdad! Mi nombre está aquí.

¡Qué emoción!

Es la primera vez que salgo en un cartel tan importante.

Pero Luli, si apenas se ve. Pero, Luli, ¿adónde vas?

A mi casa, a practicar mi autógrafo.

Ya veréis, me voy a hacer superfamosa.

Romeo Conejo, Romeo. ¿Dónde estás, que no te veo?

-Estoy aquí. Te lo he dicho un montón de veces.

Y no me llamo Romeo. Me llamo Conejo.

-Pero bueno, que esto es una obra de teatro, nada más.

Ni tú eres Romeo, eh, ni yo Julieta.

-Pues a ver si te aclaras, que no haces nada más que llamarme Romeo.

-De verdad, ¡me crispas!

(CANTA) "No somos ni Romeo ni Julieta".

(Música)

# Edmund Hillary # desde pequeño quiso ser

# el primero en escalar el Everest.

# En las frías montañas # de su tierra entrenó

# hasta que fue aceptado # en una expedición.

# Los escaladores eran ayudados # por porteadores y sherpas.

# Como Tenzing Norgay, # el más preparado

# para esta aventura extrema.

# La gran montaña # del Himalaya

# era tan difícil de escalar.

# Dos camaradas en una hazaña # que lograron juntos alcanzar.

# Hillary se preocupaba # por el bienestar

# de los sherpas, y con Tenzing # entabló una gran amistad.

# Los dos en equipo # fueron los primeros

# en llegar a la cima # del monte Everest.

# Felicitaciones a Hillary

# a la vuelta, # de Tenzing no se acordaron.

# Hillary fue noble # y les recordó al sherpa.

# Sin él no lo hubiera logrado.

# La gran montaña # del Himalaya

# era tan difícil de escalar.

# Dos camaradas en una hazaña # que lograron juntos alcanzar.

# La gran montaña # del Himalaya

# era tan difícil del escalar.

# Dos camaradas en una hazaña # que lograron juntos alcanzar. #

(Música créditos)