"PREVISIBILIDAD"

(Música)

Disculpas por tardar tanto en los aseos.

Sé que te gusta evacuar tu vejiga exactamente a las 07:03.

¿En serio? (ASIENTE)

Es tan previsible que puedo poner una alarma en mi reloj.

-¡Buenos días! Voy a empezar con los desayunos. Id pidiendo.

(PIDEN A LA VEZ)

Y yo quiero un... Burrito con extra de queso.

Tranquilo, como siempre.

¿Como siempre? (ERUCTA)

¿Vas a comértelo de una vez? Porque necesito proteínas.

(Claxon)

¡Vamos, Lincoln, que llegamos tarde al cole!

¿Por qué en una casa llena de niñas siempre eres el último?

¿Eh? No soy siempre el último. Sí lo eres y es raro,

¿porque cuánto tardas en ponerte en el mismo polo en naranja

todos los días?

¿De verdad soy tan previsible?

A lo mejor, es que mi familia me conoce muy bien.

Muy bien, clase, hora de repasar astronomía.

Que cada uno coja unas tarjetas y se busque compañero.

Toma, Lincoln, supongo que estarás con Clyde.

¿Por qué lo supone?

Pues porque haces lo mismo desde la guardería.

-¡Lincoln McLoud!

(TRAGA SALIVA)

Enanos, espero que os hayáis puesto todos las pilas

porque hoy toca escalada.

Ay, rayos, no... Señor...

No me lo digas, Loud, tienes que ir a la enfermería.

¡Oh! ¿Cómo lo has sabido? Siempre dices lo mismo

cuando hay que escalar. Es automático.

-Puedo poner una alarma en mi reloj. -Como siempre.

-Siempre dices lo mismo. -Haces lo mismo desde la guardería.

-Bueno, no es nada nuevo. -Ya. Tampoco va a hacer nada

que no hayamos visto tropecientas mil veces.

-Chicos, ¿os apetece tomar algo? -Sí, por favor.

Cualquier cosa es más interesante que esto.

-Asúmelo, aburres. ¡Eh, tíos, esperadme!

(GRITA)

¡Uf!

Vaya, me estoy volviendo predecible y aburrido.

Debería cambiar las cosas o nadie va a querer estar conmigo.

Necesito un plan.

No, eso es lo que mi yo predecible diría.

Necesito una estrategia.

(BOSTEZA) Estrategia...

(Despertador)

Todo tuyo. ¿Qué haces aquí tan temprano?

¿Se ha descalibrado mi reloj? No.

Hoy me ha dado por vaciar la vejiga antes que los demás.

Eso es anómalo en ti.

(SILBA)

Hola, chaval. Iba a ponerme ahora con tu burrito.

La verdad, papá, es que hoy me apetecen panecillos con salsa

y con picante. (RÍE) ¿Quieres picante? Me gusta.

¡Vaya! Sí que soy aburrido.

¡Oye, mamá! ¿Dónde guardamos la ropa vieja?

COSAS VIEJAS

Esto es otra cosa. Muchas gracias, Luna.

(Claxon)

¡Vamos, apestado, que llegamos tarde al cole!

(CARRASPEA) (GRITAN SORPRENDIDOS)

¡Oh! (RÍE) ¡Vaya! ¿Ya estabas aquí?

Eso no me lo esperaba. Claro que no.

(COGE AIRE)

¡Ahí va! Me encantan tus trapitos nuevos, Lincoln.

-Sí, no sabía que te gustaba lo hipster.

A lo mejor, no sabes muchas cosas de mí.

(Timbre)

¿Se lo estás diciendo solo a Estela o hay cosas que yo,

tu mejor amigo desde los 6 años, no sé?

-Muy bien, clase, hora de practicar caligrafía.

Buscaros un compañero.

Lincoln, supongo que irás con... Oye, Estela,

¿te apetece trabajar conmigo hoy? ¡Oh! Eso no me lo esperaba.

(TRISTE) -Yo tampoco.

-En marcha, chavalada. Hoy toca escalar cuerdas.

¡Ah! ¿Qué te pasa ahora, Loud? ¿Gripe aviar? ¿Calambres?

No, señor, quería ofrecerme para ir el primero.

¡Vaya! No te daba por valiente.

-¡Vaya! Mirad, lo está consiguiendo.

(RÍE) -Este tío es una caja de sorpresas.

-Hola, ¿la doctora López?

Ya sé que está en Aruba, pero me está dando de todo ahora.

(TODOS) ¡Lincoln! ¡Lincoln! ¡Lincoln! (TOCA LA CAMPANA)

(LE ANIMAN) ¡Eres el mejor!

(GRITA) ¡Mis manos!

(Despertador)

(SILBA)

Espera, no puedo volver a ser el primero en ir al baño.

Eso sería predecible.

Ya sé, iré el último.

(BOSTEZA)

¡Oh! Hola, Lincoln.

¿Tienes que ir al baño? No, no, tú primero, Lori.

Tú primero, Luan.

Lana, insisto.

Sí, Brincos también.

Adelante, Luna, en serio.

No, Lola, no es un truco.

Todo tuyo. Siento haber tardado. Primero se me olvidó que hacía ahí

y luego noté que mi pelo estaba perdiendo el brillo.

¡Interesante, Leni!

Algo formal, pero sin duda distinto.

¡No me esperéis, familia, iré andando!

¿En serio?

¡Podías haberlo dicho antes de hacernos esperar 10 minutos!

¡Uf!

¡Anda! Mirad cómo viene.

Ahora que me acostumbraba al rollo hipster, se pone elegante.

-Buen maletín. No sabía que te gustaba lo vintage.

-¡Vaya! Este traje es tan bueno que vale para una boda

o para un ataúd.

Gracias, chicos. Estoy cambiando un poco.

Tranquilo, Clyde. Recuerda tu mantra de relajación.

Entran las olas, salen las olas.

Sí, hoy voy a desayunar pescado crudo. Qué original, ¿no?

¡Bah! Menos en Japón. ¿Y si les echo sirope encima?

¿Estás seguro de que no quieres que te lleve al cole?

Gracias, pero no hace falta. ¡Cuidado con las haches!

¿Qué? (GRITA)

¡Quise decir baches!

(Música)

Vaya, qué cambio.

Lo que no sé es cómo vas a hacer la prueba de deletreado.

(RELINCHA)

(Música)

(RELINCHA)

¡Uou! ¡Uou! ¡Uou! ¡Uou!

¡Está como una cabra! -¡Vamos, Lincoln!

-Este muchacho no deja de sorprendernos.

-Ya... (RÍE) ¿A que sí?

¡Oh!

¡Uou! ¡Uou! ¡Uou! ¡Uou!

(RÍE) Loud, el impredecible.

¿Qué es lo próximo que hará?

Muy bien, necesito ropa nueva para mañana.

El mono de Lana ya lo he llevado, al igual que la falda del abuelo,

el chándal de Lynn... ¡Oh! Necesito algo distinto.

Está claro que no puedo llevar esto. ¡Buag!

Tendré que levantarme tempranísimo e irme a comprar ropa nueva.

(BOSTEZA)

A lo mejor, puedo pedir que me adelanten la paga.

O Lola siempre tiene dinero a mano.

Si puedo pagar los intereses...

(RONCA)

Hola a todos, soy yo, Lincoln el impredecible.

Mirad lo que voy a hacer ahora.

Me aburres, tío. (SE QUEJAN)

Esperad, ¿y qué tal esto?

(TODOS) Ya lo hemos visto. ¿Y qué tal esto?

(TODOS) Lo hiciste la semana pasada. (GRUÑE) ¡Vale!

¿Esto es predecible?

Me la sé otra vez. -Por favor...

¿Y qué tal esto? (GRITA)

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

¿Qué crees que llevará Lincoln hoy?

-Nunca se sabe lo que va a hacer. Él sí que es impredecible.

-¡Oh! Ya está aquí.

Hola, chicos. Quiero contaros una cosa a todos.

Lori, ¿me esperas un segundo?

Vale, ya sé que soy un tío predecible,

pero no puedo evitarlo. Así es como soy.

Y si por eso soy un muermo y no queréis estar conmigo,

tendré que vivir con ello. ¿Eh?

¿De qué hablas? -Eso ha sido raro.

-¿De qué está hablando? No nos pareces un muermo, Lincoln.

¿En serio? ¿Aunque todos los días lleve el mismo polo naranja

y haga pis a la misma hora siempre? La del polo no mola.

-Demasiada información. -Nunca he pensado en ello.

-Esas cosas no te vuelven un muermo. Todos tenemos rutinas.

Sí. Yo llevo los mismos shorts todos los días.

Si estornudo, me tiro pedos, desde siempre, y no cambiará.

-Yo veo la misma peli de monstruos para dormirme cada noche.

-Yo no puedo pasar al lado de un contenedor

sin mirar si tiene algo.

¡Vaya! Gracias, chicos. Menudo alivio.

Seguro.

(LLORA)

¡No vuelvas a cambiar nunca!

O, al menos, mientras la doctora López no esté.

Tranquilo, colega. ¡Loud!

Hoy haremos salto con pértiga. Sé que querrás ir el primero.

Porras.

"DAR PALO AL AGUA"

(Música)

(OFF) "Lori Loud se enfrenta al hoyo 18.

Si mete la bola, Royal Woods ganará el Hazeltucky

por cuarto año consecutivo".

(Redoble)

¡Sí! (VITOREAN)

¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí!

Buen partido, Loud.

No sé qué haré el año que viene cuando te hayas graduado.

Has sido el cuerpo y alma de este equipo durante cuatro años.

Gracias, señora Hutch. Hablando del año que viene,

¿todavía andas detrás de la Universidad Fairway?

Sí, es mi supersueño.

Pero no sé si podré entrar con mis notas.

Yo creo que sí podrás entrar con tu nivel de golf.

Y lo cierto es que he invitado al entrenador Niblick de Fairway

a tu próximo torneo. ¡Oh!

(RÍE) Me lo tomaré como un cumplido.

UNIVERSIDAD FAIRWAY

(OFF) "La Universidad Fairway

tiene una tradición de excelencia académica

y un programa de golf tan antiguo como los Estados Unidos.

En Fairway vivimos única y exclusivamente por el golf".

-¿Cuál es la raíz cuadrada de 64?

-¡Cuatro! (TODOS) ¡Oh!

(SUSPIRA) ¿No os parece alucinante?

¿Y sabéis qué es lo mejor?

Está cerca de la ciudad, así que estaré cerca de Bobby.

Bueno, esto hay que celebrarlo. ¡Haré una tarta!

No, espera, "parfait". ¿Lo pillas?

Muy bueno, papá, pero no nos adelantemos.

Su entrenador irá a ver mi próximo partido.

Si me ofrece una plaza, podremos celebrarlo.

¿Os lo imagináis? Mi vida va a ser supermegaperfecta.

Primero me graduaré en Fairway,

luego me casaré con Bobby

y él cuidará de nuestros hijos,

los 11,

mientras yo viajo por todo el mundo en el Circuito Profesional de Golf.

(COREAN) ¡Lori, Lori, Lori, Lori!

¡Lori! ¡Lori! ¿Eh? ¿Qué?

Estaba pensando... ¿Puedo ser tu caddie para el gran torneo?

Ah, es todo un detalle, Lincoln. ¿Dónde está la pega?

No hay pegas. Quiero aprender a ser caddie.

Rusty lo hizo el año pasado y se forró a propinas.

Bueno, ¿qué me dices? Claro, ¿por qué no?

Pero ten cuidado con los palos, son los del abuelo.

(Golpes)

(RÍE NERVIOSO) Perdón.

Muy bien, empecemos con esta práctica.

Lori, te toca. Lincoln, dame una madera.

¿No vamos a jugar al golf? No, el palo con la cabeza de madera.

Ah.

Eso es un putter.

No me has dicho que traiga paté.

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

Haz un mulligan otra vez.

Vamos a tomarlo como tiro de práctica.

¡Ah! (TODOS) ¡Oh!

(Quejido)

¿Qué me pasa hoy con mi juego?

No te preocupes, campeona, tú procura relajarte.

(Música)

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

SILENCIO, POR FAVOR

(RESOPLA)

(GRUÑE) Vamos bien, Lori.

Eh... ¿Va todo bien, Lori?

¡No, va todo fatal! ¡No puede ir peor!

Mi futuro depende de un torneo gordo que es mañana

y mi juego se está yendo a la porra.

¡Tengo demasiada presión! (LLORA)

(LAS TRES) ¿Te ayudo?

¿En serio?

Sí, estoy acostumbrada a la presión del deporte.

-Igual que yo con mis delfines. Y yo con mis bolos.

¡Vaya! Me haríais un favorazo. ¡Genial!

Vamos al campo de golf ahora mismo. No podemos, está cerrado.

¡Tengo una idea! ¡Lincoln, estás gritando!

¡Ah! Mucho mejor.

EL PALACIO DEL HOYO

(RESOPLA)

(Quejidos)

¿Lo veis? No puedo ni sujetar el palo. Me sudan las manos.

Esa me la sé. Recuerdo el final de mi último torneo de básquet.

"Estábamos empatados, solo quedaba 1 segundo

y todo dependía de mí.

Mis sudores parecían el Niágara.

Por suerte, tenía mi arma secreta.

Los polvos de talco mantienen las palmas bien secas".

(Vítores)

Metí la canasta, ganamos el campeonato.

Fui una heroína.

¡Vaya! Van muy bien. Gracias, Lynn.

Lástima que no sirva para el tembleque.

Esta es mía.

Antes, cuando me subía al escenario...

"Tenía tembleques por todo el cuerpo,

pero pude controlarlos con un mantra".

No te calientes, toca lo que sientes.

(Aplausos)

(TOCA EL ARPA)

¡Guau!

(Vítores, aplausos)

¿Qué os parece? Déjate de rollos y métela en el hoyo.

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

¡Funciona! Ya no me tiemblan.

(Latidos fuertes)

Ahora tengo que hacer que el corazón no vaya tan rápido.

Te comprendo.

"Imagínate, a punto de hacer el desfile de Mini Miss Requesón,

mi corazón me iba a mil por hora,

pero pude tranquilizarme con la respiración 4-7-8.

Inspira durante 4 segundos, aguanta 7 y expira durante 8".

-¡Extraordinario! -¡Maravilloso!

(INSPIRA Y EXPIRA)

¡Vaya! Qué buena, sois los mejores.

Ahora intenta hacerlo todo.

(INSPIRA Y EXPIRA)

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

(TODOS) ¡Sí! ¡Buen trabajo, Lori!

Voy a por la bola.

(GRITA) ¡Socorro!

(Gritos de ánimo)

Este es el entrenador Niblick de la Universidad Fairway.

¡Ah!

Creo que eso significa que se alegra de conocerle.

-Lo mismo te digo, Lori.

Toma, un pequeño obsequio de Fairway.

Tengo ganas de ver qué tal juegas hoy.

Este podría ser el inicio de un gran futuro.

"Futuro, futuro, futuro..."

-Nena, ¿todavía llevas esa visera vieja?

¿No te traía malos recuerdos? (GRITA ASUSTADA)

¿Quién es usted? (RÍE) Muy graciosa.

Solo llevamos 28 años casados,

pero nunca olvidaré cuando nos conocimos,

el día en el que perdiste ese torneo de golf.

No entraste en Fairway y rompiste con... ¿Cómo se llamaba?

¿Borriquito?

¡Ah!

Lori, ¿estás bien? Sí, lo estoy.

Ya lo cojo yo. ¡Oh!

(Latidos fuertes)

Concéntrate, puedes conseguirlo. ¡Polvos de talco!

Más. ¡Más!

(TOSE)

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

¡Déjate de rollos y métela en el hoyo!

No está sirviendo de nada.

Respira. Vale, vale.

Respiración 2-3-4. (INSPIRA Y EXPIRA)

¡Oh! ¡No funciona! Espera, ¿no era 7-8-9?

(AGUANTA LA RESPIRACIÓN)

(RESPIRA ACELERADA)

Eh... No le pasa nada, son los nervios.

¡Puedes hacerlo, Lori!

(LE ANIMAN)

(Mugido)

¡Ay!

TABLA DE CLASIFICACIÓN

(LLORA)

Venga, Lori, la cosa no va tan mal.

Al menos, nos hemos dado un paseo. (SIGUE LLORANDO)

Cariño, ¿qué te pasa?

Si me cargo este torneo, perderé mi futuro.

Y cómo no, me lo estoy cargando.

Oye, oye, oye, no seas tan dura contigo misma.

Mira, la vida no es así. Tendrás más oportunidades.

-Sí. Y si no entras en Fairway, ya encontrarás otra cosa.

Eres una persona magnífica y vas a tener una vida magnífica.

¿Eso pensáis?

Gracias, chicos.

Lincoln, mi hierro 9. Tengo un torneo que terminar.

¿Sabes qué? Tira mejor en este hoyo con un pitching wedge.

¡Anda! Estás aprendiendo. (GRITA)

(Música)

¡Sí!

(Continúa la música)

(GRITAN CONTENTOS)

¡Sí! ¡Muy bien!

(Aplausos)

Oh...

Ha sido una remontada increíble. Gracias, mamá.

Lástima que no la haya visto el señor Niblick,

pero teníais razón, me irá bien, aunque no pueda ir a Fairway.

¿Quién dice que no podrás ir a Fairway?

¡Señor Niblick! Creía que se había marchado porque yo era un desastre.

Iba a marcharme, pero has roto mi parabrisas.

Pero me alegro de haberme quedado, Lori,

eres una gran golfista que no se rinde nunca,

igual que George Washington.

Te ofrezco una plaza oficial en el equipo de golf de Fairway.

¡Ah!

Quiere decir que acepta.

-Y señor y señora Loud,

les ofrezco oficialmente la factura de mi parabrisas.

(GRITAN)

-¡Eh! Lo ha aprendido de ellos.

