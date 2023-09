"DAR PALO AL AGUA"

(Música)

(OFF) "Lori Loud se enfrenta al hoyo 18.

Si mete la bola, Royal Woods ganará el Hazeltucky

por cuarto año consecutivo".

(Redoble)

¡Sí! (VITOREAN)

¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí!

Buen partido, Loud.

No sé qué haré el año que viene cuando te hayas graduado.

Has sido el cuerpo y alma de este equipo durante cuatro años.

Gracias, señora Hutch. Hablando del año que viene,

¿todavía andas detrás de la Universidad Fairway?

Sí, es mi supersueño.

Pero no sé si podré entrar con mis notas.

Yo creo que sí podrás entrar con tu nivel de golf.

Y lo cierto es que he invitado al entrenador Niblick de Fairway

a tu próximo torneo. ¡Oh!

(RÍE) Me lo tomaré como un cumplido.

UNIVERSIDAD FAIRWAY

(OFF) "La Universidad Fairway

tiene una tradición de excelencia académica

y un programa de golf tan antiguo como los Estados Unidos.

En Fairway vivimos única y exclusivamente por el golf".

-¿Cuál es la raíz cuadrada de 64?

-¡Cuatro! (TODOS) ¡Oh!

(SUSPIRA) ¿No os parece alucinante?

¿Y sabéis qué es lo mejor?

Está cerca de la ciudad, así que estaré cerca de Bobby.

Bueno, esto hay que celebrarlo. ¡Haré una tarta!

No, espera, "parfait". ¿Lo pillas?

Muy bueno, papá, pero no nos adelantemos.

Su entrenador irá a ver mi próximo partido.

Si me ofrece una plaza, podremos celebrarlo.

¿Os lo imagináis? Mi vida va a ser supermegaperfecta.

Primero me graduaré en Fairway,

luego me casaré con Bobby

y él cuidará de nuestros hijos,

los 11,

mientras yo viajo por todo el mundo en el Circuito Profesional de Golf.

(COREAN) ¡Lori, Lori, Lori, Lori!

¡Lori! ¡Lori! ¿Eh? ¿Qué?

Estaba pensando... ¿Puedo ser tu caddie para el gran torneo?

Ah, es todo un detalle, Lincoln. ¿Dónde está la pega?

No hay pegas. Quiero aprender a ser caddie.

Rusty lo hizo el año pasado y se forró a propinas.

Bueno, ¿qué me dices? Claro, ¿por qué no?

Pero ten cuidado con los palos, son los del abuelo.

(Golpes)

(RÍE NERVIOSO) Perdón.

Muy bien, empecemos con esta práctica.

Lori, te toca. Lincoln, dame una madera.

¿No vamos a jugar al golf? No, el palo con la cabeza de madera.

Ah.

Eso es un putter.

No me has dicho que traiga paté.

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

Haz un mulligan otra vez.

Vamos a tomarlo como tiro de práctica.

¡Ah! (TODOS) ¡Oh!

(Quejido)

¿Qué me pasa hoy con mi juego?

No te preocupes, campeona, tú procura relajarte.

(Música)

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

SILENCIO, POR FAVOR

(RESOPLA)

(GRUÑE) Vamos bien, Lori.

Eh... ¿Va todo bien, Lori?

¡No, va todo fatal! ¡No puede ir peor!

Mi futuro depende de un torneo gordo que es mañana

y mi juego se está yendo a la porra.

¡Tengo demasiada presión! (LLORA)

(LAS TRES) ¿Te ayudo?

¿En serio?

Sí, estoy acostumbrada a la presión del deporte.

-Igual que yo con mis delfines. Y yo con mis bolos.

¡Vaya! Me haríais un favorazo. ¡Genial!

Vamos al campo de golf ahora mismo. No podemos, está cerrado.

¡Tengo una idea! ¡Lincoln, estás gritando!

¡Ah! Mucho mejor.

EL PALACIO DEL HOYO

(RESOPLA)

(Quejidos)

¿Lo veis? No puedo ni sujetar el palo. Me sudan las manos.

Esa me la sé. Recuerdo el final de mi último torneo de básquet.

"Estábamos empatados, solo quedaba 1 segundo

y todo dependía de mí.

Mis sudores parecían el Niágara.

Por suerte, tenía mi arma secreta.

Los polvos de talco mantienen las palmas bien secas".

(Vítores)

Metí la canasta, ganamos el campeonato.

Fui una heroína.

¡Vaya! Van muy bien. Gracias, Lynn.

Lástima que no sirva para el tembleque.

Esta es mía.

Antes, cuando me subía al escenario...

"Tenía tembleques por todo el cuerpo,

pero pude controlarlos con un mantra".

No te calientes, toca lo que sientes.

(Aplausos)

(TOCA EL ARPA)

¡Guau!

(Vítores, aplausos)

¿Qué os parece? Déjate de rollos y métela en el hoyo.

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

¡Funciona! Ya no me tiemblan.

(Latidos fuertes)

Ahora tengo que hacer que el corazón no vaya tan rápido.

Te comprendo.

"Imagínate, a punto de hacer el desfile de Mini Miss Requesón,

mi corazón me iba a mil por hora,

pero pude tranquilizarme con la respiración 4-7-8.

Inspira durante 4 segundos, aguanta 7 y expira durante 8".

-¡Extraordinario! -¡Maravilloso!

(INSPIRA Y EXPIRA)

¡Vaya! Qué buena, sois los mejores.

Ahora intenta hacerlo todo.

(INSPIRA Y EXPIRA)

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

(TODOS) ¡Sí! ¡Buen trabajo, Lori!

Voy a por la bola.

(GRITA) ¡Socorro!

(Gritos de ánimo)

Este es el entrenador Niblick de la Universidad Fairway.

¡Ah!

Creo que eso significa que se alegra de conocerle.

-Lo mismo te digo, Lori.

Toma, un pequeño obsequio de Fairway.

Tengo ganas de ver qué tal juegas hoy.

Este podría ser el inicio de un gran futuro.

"Futuro, futuro, futuro..."

-Nena, ¿todavía llevas esa visera vieja?

¿No te traía malos recuerdos? (GRITA ASUSTADA)

¿Quién es usted? (RÍE) Muy graciosa.

Solo llevamos 28 años casados,

pero nunca olvidaré cuando nos conocimos,

el día en el que perdiste ese torneo de golf.

No entraste en Fairway y rompiste con... ¿Cómo se llamaba?

¿Borriquito?

¡Ah!

Lori, ¿estás bien? Sí, lo estoy.

Ya lo cojo yo. ¡Oh!

(Latidos fuertes)

Concéntrate, puedes conseguirlo. ¡Polvos de talco!

Más. ¡Más!

(TOSE)

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

Déjate de rollos y métela en el hoyo.

¡Déjate de rollos y métela en el hoyo!

No está sirviendo de nada.

Respira. Vale, vale.

Respiración 2-3-4. (INSPIRA Y EXPIRA)

¡Oh! ¡No funciona! Espera, ¿no era 7-8-9?

(AGUANTA LA RESPIRACIÓN)

(RESPIRA ACELERADA)

Eh... No le pasa nada, son los nervios.

¡Puedes hacerlo, Lori!

(LE ANIMAN)

(Mugido)

¡Ay!

TABLA DE CLASIFICACIÓN

(LLORA)

Venga, Lori, la cosa no va tan mal.

Al menos, nos hemos dado un paseo. (SIGUE LLORANDO)

Cariño, ¿qué te pasa?

Si me cargo este torneo, perderé mi futuro.

Y cómo no, me lo estoy cargando.

Oye, oye, oye, no seas tan dura contigo misma.

Mira, la vida no es así. Tendrás más oportunidades.

-Sí. Y si no entras en Fairway, ya encontrarás otra cosa.

Eres una persona magnífica y vas a tener una vida magnífica.

¿Eso pensáis?

Gracias, chicos.

Lincoln, mi hierro 9. Tengo un torneo que terminar.

¿Sabes qué? Tira mejor en este hoyo con un pitching wedge.

¡Anda! Estás aprendiendo. (GRITA)

(Música)

¡Sí!

(Continúa la música)

(GRITAN CONTENTOS)

¡Sí! ¡Muy bien!

(Aplausos)

Oh...

Ha sido una remontada increíble. Gracias, mamá.

Lástima que no la haya visto el señor Niblick,

pero teníais razón, me irá bien, aunque no pueda ir a Fairway.

¿Quién dice que no podrás ir a Fairway?

¡Señor Niblick! Creía que se había marchado porque yo era un desastre.

Iba a marcharme, pero has roto mi parabrisas.

Pero me alegro de haberme quedado, Lori,

eres una gran golfista que no se rinde nunca,

igual que George Washington.

Te ofrezco una plaza oficial en el equipo de golf de Fairway.

¡Ah!

Quiere decir que acepta.

-Y señor y señora Loud,

les ofrezco oficialmente la factura de mi parabrisas.

(GRITAN)

-¡Eh! Lo ha aprendido de ellos.

# Nunca falta diversión # porque somos un montón

# en la casa. # Casa.

# Siempre una complicación.

# Qué familia, # qué follón

# en la casa. # Casa.

# Esta vez, ¿qué será? # Ya veremos al final

# si se puede conseguir, # solo debo resistir.

# Todos estamos aquí # intentando convivir

# en la casa. #