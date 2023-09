(Música)

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, # pañales que huelen mal,

# no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos,

# diez chicos y yo, # verás qué diversión.

# En una casa de locos,

# diez chicos y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Casa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"FAVORECIDOS"

(Música)

Hola, chicos. ¿Alguien se viene al súper con vuestro papaíto?

-Yo voy. Me he quedado sin plátanos.

Lincoln está a punto de usar el último.

¿Qué? ¡No es verdad! ¡Ah!

ME LO PONES A HUEVO

¡Ah!

(RÍE)

Y necesito una docena de huevos. -¡Yo también voy!

Lily se ha comido los macarrones de mi collar.

-Oye, papá, ¿te apetecen unos chistes de toc toc?

-¿Nuestro gato no se hace caca en mis zapatos?

¡Ja! ¡Pues claro!

-Ya empezamos.

-Vale, te cuento otro. Toc toc.

-¿Quién es? -Thomas.

-¿Qué Thomas? -Pues un refresco.

(RÍE) -No puedo conducir.

-Oye, papá, hay que cambiar de carro, este es un quiero y no puerro.

-¿Me das calabacines?

¿Lo has pillado, Lola? Es "me das calabazas",

pero con calabacines. (RÍE)

-¡Ah! Lo he pillado.

Si me necesitáis, estaré en el pasillo de la pasta.

(MEGAFONÍA) -"Señores clientes, disculpen esta 'Lynnterrupción'".

-Estos chistes les van a "Luancantar".

(RÍEN)

(CANTAN) "Fui a comprarme canapés,

y con judías me quedé".

(HACEN UNA PEDORRETA)

(SUSPIRA) Menos mal que no oísteis la canción en la carnicería.

(SUSPIRA) -La oí.

-Oye, papá, ¿qué le dijo el ojo izquierdo al ojo derecho?

¡Entre nosotros hay algo que huele!

-Por la nariz. ¡Uh!

-Ay... -¿Va todo bien, cariño?

Te noto callada. -Estoy bien.

-¿Necesitas que te ayude con el cinturón?

-Puedo quitármelo yo.

(GRUÑE)

La verdad es que sí.

(SILBA)

Oye, cariño, toma tus macarrones.

También tenemos "penne" con trigo integral

por si quieres hacer pendientes.

-¿De color marrón? Pasando.

-Oh, oh, alguien se ha enfadado.

¿Lana se ha comido su mascarilla de barro?

-No, es por mí. Creo... que he metido la pata.

-¿Por qué dices eso?

-He llevado a Luan y a Lola al súper y sabes que que a Luan a mí

se nos ocurre nuestro mejor material allí.

(ASIENTE)

-Pues creo que nos hemos dejado llevar

y Lola se ha sentido excluida.

No quiero que piense que Luan me importa más.

-Ah, cariño, seguro que no lo piensa.

-No, no, mi padre siempre iba con favoritismos y me molestaba.

-Oye, papá, ¿vamos a hacer la tarta de lima juntos?

Oh, habrán hecho otros planes.

Supongo que podré hacerla yo solo.

¡Mecachis!

-¡No puedo creer que le haya hecho lo mismo a Lola!

Tengo que arreglarlo.

-Bueno, seguro que puedes compensárselo,

pero no le compres otro poni.

No sirvió de nada.

-Oye, cariño, ¿estás ocupada?

Bueno, he visto de casualidad estos vestidos de princesa a juego

en el centro comercial y he pensado...

-¡Ah! ¡Es mi color!

-Claro, rosa palo. Pero eso no es todo.

-¡Ah! ¡Pendientes adhesivos!

¡Ah!

(RÍE) ¡Bien, papá!

(RÍEN)

¡Uoh!

(SUSURRA) -¿Te has enterado de que los Gooseman

se han peleado con el cartero? -¡Venga ya!

Cuéntamelo todo. -Vale. Pues uno de sus paquetes

apareció empapado y se les fue la pinza.

¡Cuidado! El suelo es lava.

-¡Ah! ¡Me derrito!

-¡Ah! -¡Me has salvado!

-¡Oh! ¡Olvidé que hay serpientes en el sofá!

-¡Ah!

(Música)

Sécate.

-¡Vaya, me pega el color!

-Te lo dije, rojo rubí.

(Música)

Ah.

Vaya, ¿un nueve?

-Uy, cachis. Perdón, era un seis.

-¿Otro episodio de las "Presas preciosas"?

-¡Pues claro!

Tenemos que saber de una vez a quién va a elegir Juice.

(SUSURRA) -Yo también me lo he pasado bien.

Vale, que descanses.

¡Ah! Problema resuelto.

¡Ah! -Hola, papá.

Íbamos a hacer ejercicio juntos. -Oh, ay.

No, lo siento, Lynn, se me ha olvidado.

No sé qué me habrá pasado.

(TITUBEA) Pero ya estoy libre. Me cambio de ropa y...

-Bah, da igual. Me voy hacia las duchas.

(TITUBEA) -Ah, vale.

(PIENSA) "¡Requetemecachis! Ahora he enfadado a Lynn.

Tranquilo, puedes apañarlo".

Lynn, espera, que...

¡Ah!

Oh, oh, oh... ¡Ah!

Esto me pasa por correr con tacones.

(Música)

¡Oh! ¡Au!

-Te aguantas, papá.

-Frena, intento seguirte el ritmo.

¡57! ¡Tapioca Charles!

¡Hut, hut! ¡Ya!

¡Uh!

(RÍE)

(CANTA) "Lo logramos, lo logramos". -¡Bien! ¡Toma, toma!

(Música tensión)

Ah...

(Música animada)

(CROA)

LEYENDAS DEL TEMPLO OCULTO

¡Sí! ¡Ya! ¡Sí!

Oh...

(Continúa la música)

(LEE) "En la profase, la envoltura del núcleo se fragmenta

y las fibras del huso emergen de los cen...

cen... cen... cen... cen...".

-Despacio. -"Centrosomas".

¡Au!

-Has dado en el hueso de la risa.

-Ajá, ujú. (TARAREA)

Y este era tu tataratatarabuelo Lynwood Loud.

Fue el primer Loud con pies planos.

(TARAREA) Así se hace, papá.

Ahora mis hijos saben que no tengo favoritos.

-¡Uy! Es mi comida favorita. -¿Qué?

-Oh, ternera Strogonoff, mi favorita.

-¿Qué? ¿De verdad?

-Sí, papá, ya sabes que me la "tro" entera.

(RÍE) -Muy buena, cielo, es muy...

¡Requetemecachis! Si hago la comida favorita de Luan,

los demás pensarán que es mi favorita y otra vez a empezar.

Tiene arreglo.

¡Niños, a cenar!

(Música)

(SUSPIRA) ¡Que aproveche!

Vaya, papá, ¿has hecho 11 platos diferentes?

Sí, no es nada, solo quería hacer... algo especial,

así que hice vuestros favoritos.

-¿Incluso mis gusanos al gratén? -Por "grupuesto".

-¡Genial! -Eh... ¿Te importaría consumirlos

en un emplazamiento alternativo, como el garaje?

(PIENSA) -"Espera, si me siento con Lisa,

parecerá mi favorita".

Niños, voy a sentarme hoy en la esquina,

así podré veros y oíros a partes iguales.

(LLORA) -Ay, ay, ay.

¿No te has mordido el dedo, cielo? Papá te curará la pupita. ¡Mua!

Pero no eres la única a la que quiere papá, Lily.

Besitos para todos.

¡Mua! Ahí tienes. ¡Mua! Ahí tienes.

¡Mua! Ahí tienes. Uno más.

-Creo que no deberías, papá, últimamente he cogido de todo.

-Me guardo tu beso en el bolsillo.

(MAÚLLA)

-¿Te encuentras bien, papá? -Ah, sí, estoy bien, muy bien.

¿Qué tal ha ido la tarde? (SUSPIRA) -Bien.

Cavé una tumba. Pensé en meterme en ella.

-Un segundo, me refería a la tarde de todos,

no solo a la de Lucy, pero también la de ella.

¿Y quién empieza?

Ah... Ya sé, lo echaremos a suertes.

¿Y quién sacará el primer número? Ah, pues, esto...

Echaremos a suertes quién empezará a echarlo a suertes.

Ah, vale.

¿Y quién sacará el primer número de la segunda vuelta?

(GRITA) ¡Ah!

Oye, papá, ¿estás bien?

¡Ah! Lo siento, chicos,

pero, haga lo que haga, soy incapaz de ser justo con todos.

He intentado no tener un favorito, pero está claro que no puedo.

¿De qué estás hablando, papá? Sabemos que no tienes favoritos.

Pero... Pero, Lola, ¿no estabas enfadada

porque estaba con Luan en el súper? -No estaba enfadada por eso.

A ver, sí, comprar con vosotros dos siempre es un tostón,

pero la tenía tomada con la cajera, no quería darme un globo gratis,

dijo que no me lo merecía. ¡No sabe cómo es mi vida!

-Ah. Pero, Lynn, ¿no estabas enfadada por estar con Lola

cuando íbamos a hacer ejercicio? -No estaba mosca por eso.

He sabido que mi quarterback favorito se ha roto la clavícula.

Se va a perder la temporada. -Espera,

¿ninguno os pensabais que tenía favoritismos?

-Negativo. Todos nos sentimos igual de correspondidos por tu afecto.

Sí, papá, nos quieres tanto que hasta nos da vergüenza.

Ay, familia, gracias.

Me alegro de que nadie se sienta excluido.

-Anda, venga, papá, un abrazo.

(Música)

(SUSPIRA) Al final, los niños estaban bien.

Supongo que no tengo favoritos como tenía mi padre.

-¿Lo ves? Sabía que no tenías que preocuparte por eso,

eres un padre maravilloso. -Ay, gracias, Rita.

(MAÚLLA) -¡Oh, Cliff!

(RONRONEA) -¿Quién es el chiquitín de papá?

¿Quién es el chiqui...?

(GRUÑE)

"DE HEROÍNA A LA RUINA"

(Música)

ERUCT BURGER

Venga, Margo, vamos a por nuestras proteínas prepartido.

Las Beaverton Bees se van a enterar...

-De lo que vale un peine. -Toma peine.

(AMBAS) ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

¡Lynn Loud!

¿Qué hace una estrella como tú haciendo cola antes del partido?

Deberías guardar tus fuerzas para el campo.

-Sí, no puedes perder esa racha de 10 victorias seguidas.

-En realidad, son 11.

-Hola, Lynn, ¿el especial prepartido?

-Ya me conoces. (AMBAS) Dos eructos dobles,

extra de pepinillos, de cebolla y de picante.

Gracias por enseñarme este sitio,

creo que ha mejorado muchísimo mi nivel.

-¿A que sí, eh?

Convierte el ardor en combustible.

-No quiero molestaros, chicas, pero mi hija se muere de ganas

por conocer a Lynn Loud. Es una gran fan.

Hasta se ha hecho un jersey...

-Es todo un honor. ¿Irás al partido de hoy?

-Mola. Voy a marcar un gol solo para ti.

Siento todo esto, tampoco soy la única jugadora del equipo.

-¡Chis! Te mereces todo el reconocimiento, eres increíble.

-Y tú eres eres una amiga increíble. ¡Choca esas "burger"!

(RÍEN)

(Música acción)

¡Paula, Paula!

(Vítores)

Arrodillaos, Canguros.

Paula, tú de pie. Vale, vamos empatadas,

pero tenemos tiempo para una última jugada.

Pasadle el balón a Lynn y que ella haga lo suyo.

(Música)

¿Cuatro contra uno? ¿Me tomáis el pelo?

¡Tira tú, Margo!

(Música acción)

(Vítores)

-¡Vaya, Margo! -No puedo creerlo.

-¡Ha sido brutal! (A LA VEZ) ¡Margo, Margo, Margo!

-Lynn, ¿no te parece raro? -¿Qué, por qué?

-Normalmente solemos llevarte a ti a hombros.

-Raro, nada de nada. Me alegra compartir el candelero.

(A LA VEZ) ¡Margo, Margo!

ESCUELA DE SECUNDARIA

¡Vaya! -¿Qué estáis mirando?

¿Es el vídeo del delfín que se mete con el tiburón?

Porque me duerme por las noches. -No, es la jugada

que hizo Margo ayer, mírala. -La he visto, estuve allí.

-Calla, que empieza.

(Música de videojuego)

-Buenísima. -Mola.

-Los efectos especiales se pasan un poco, pero...

-¡Mirad, ahí está! (GRITAN) -¡Margo, Margo!

(RABIOSA)

-¿Seguro que no es nada raro,

porque tú te sueles llevar los vítores?

-Paula, estoy bien. ¿No tienes que ir a alemán?

(Música)

Oye, sé que ya lo sabes, pero quisiera que supieras

que me alegro de que...

-Eh, dejad los abdominales y juntaos. Margo, vente para acá.

He visto muchas proezas en mi juventud,

pero no una chilena como esa. Dime, ¿cómo lo has hecho?

-No, no lo sé. -No seas tímida,

eso es de perdedores. -Vale, bueno.

Llevo practicándola un tiempo, y es elegir el momento.

-Zeman, Kumar, dejad vuestros pantalones,

está hablando una estrella. (RABIOSA)

-Vale, chicos, guardad los lápices y los libros,

vamos a hacer un examen de polinomios.

Para ti y para ti. Para Margo, no,

te lo perdono por darle lo suyo a las Beaverton Bees,

mi exmujer es su auxiliar. -Esto, gracias, señor Volhofner.

-Para ti, y para ti... (RABIOSA)

-Eres Margo Roberts, ¿verdad? -Sí, lo sé, tengo una sanción.

-No, no es eso, tu jugada ha salido en la tele,

ha sido tan buena que he montado una liga de bibliotecarias.

Considerando eso, la sanción está pagada.

-Vaya, gracias.

-No puedes devolverlo, debes 7,25 por los retrasos.

-¿Sabe que yo también juego al fútbol?

Llevo una racha de 12 victorias seguidas.

-No ha salido en la tele. (RABIOSA)

(A LA VEZ) ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh!

-Ahí está, es Margo.

-Oye, ¿qué se siente al estar con una superestrella, Lynn?

-Como solemos decir las dos, el equipo lo somos todos.

-Pero también estás tú, la gran Margo.

-Perdona que esté atrayendo tanta atención últimamente.

-No le des más vueltas, te la has ganado de sobra.

-Oye, dime, ¿dónde está el Eructo Doble?

-Le hemos cambiado el nombre a Milagrosa Margo,

es la que más ha vendido. -¿Vaya, en serio? Póngame dos.

(RABIOSA) -Genial.

-Perdona, Margo, mi hija quiere conocerte,

es una gran fan. Hasta se ha hecho un jersey.

-¡Ah! (RABIOSA)

¿Estás bien? Tu vena de la ira está haciendo de las suyas.

¡No, no estoy bien!

He tirado del equipo de fútbol toda la temporada,

soy su pichichi, me rompo los cuernos en los partidos,

y con un tiro de potra, ¡puf!, a todos se les va la olla.

Perdona, Lynn, me he distraído, estaba viendo un vídeo

de la chilena que se ha marcado Margo.

(RABIOSA) ¡Se acabó!

¿Quieren tiros guapos? Lynn les va a dar un montón de tiros guapos.

-Oye, ¿por qué no has ido hoy al Eruct Burger?

¿Te encuentras bien? -Sí, no tenía hambre, nada más.

-Qué raro, ¿no? Siempre tiene hambre.

(Música acción)

No pasa nada, hay muchas formas de ser una jugona.

(Continúa la música)

¡Aquí!

(Continúa la música)

Vamos, Lynn, solo queda 1 minuto.

¡Aquí, aquí!

(Continúa la música)

(Vítores)

¡Toma ya, Lynn es la caña!

(A LA VEZ) ¡Lynn, Lynn, Lynn!

-Vaya golazo el de ayer. -De cine.

-Oye, oye, Margo...

No me habrá oído. -Lynn, la he grabado en HD.

Voy a ponerle efectos especiales. (RÍE) -No hace falta que te pases,

pero a lo mejor, al dar el balón, puede hacer como sshh...

-Ah, sí. -Bien pensado.

(Música)

Eh, hola, Margo.

-Juntaos, chicos, Lynn nos va a hablar sobre su jugada milagro.

-Bueno, si usted insiste...

Ahí estaba yo, a falta de 1 minuto, el partido dependía de mí...

(Continúa la música)

Vaya, vaya, si es la atleta estrella de Royal Woods.

Todavía tienes la sanción, pero puedo ocuparme de ella.

(Móvil)

"Deja tu mensaje". -Oye, soy yo otra vez,

me preguntaba dónde estabas y si querías comer conmigo.

No te he visto en todo el día. Bueno, adiós.

-¡Mirad, es Lynn Loud! Un selfie con la estrella.

-La chilena de Margo era increíble, pero tu cabezazo ha sido lo más.

-Lynn, fíjate, hemos cambiado el nombre de la Milagrosa Margo

a Luz Loud en tu honor, incluye patatas y bebida.

-Póngame 12.

¡Proteínas para mis compis! Una Luz Loud para ti,

y para ti, píllalo, Margo. Marchando una Luz Loud.

¿Qué te pasa? La carne de calidad no se tira de esa forma.

-No tengo hambre. -¿Quieres practicar jugadas

antes del partido? -No, gracias, además,

seguro que al final, irás a tu bola. -¿Qué quieres decir?

-¿No te has tirado el último partido buscando una jugada

para recuperar toda la atención?

-Vale, puede que sí, ¿y qué? Me la merezco,

me lo he currado mucho. -Eso es lo de menos, Lynn,

nunca me ha importado que me hicieras sombra,

pero parece que eres incapaz de dejar que te la hagan,

ni por un segundo, ni por una amiga.

(Música)

-O sea, que Margo y tú erais buenas amigas,

pero ahora os habéis hecho mala sangre, ¿no es eso?

(Música acción)

¡Oye, Margo! ¿Podemos hablar? Espera...

Margo, sé que puedo ser muy competitiva...

¿Podéis dejarlo? Que me estoy disculpando.

-Venga, chicas, queda 1 minuto, vamos, pasad el balón a Lynn.

-No se olvide de la Milagrosa Margo, esto es un deporte de equipo.

(Música acción)

¡Cógelo, Margo! -¿Qué haces?

-Toda tuya, Margo. -¿Por qué? La tenías a tiro.

-Oye, tenías razón, cuando te llevaste toda la atención

debería haberme alegrado por ti, como tú haces siempre por mí.

Lo siento.

-Gracias, acepto tu disculpa. Toma, gánanos el partido.

-No, quiero que tires tú. -No, quiero que tires tú.

-No, en serio, deberías tirar tú.

-Insisto. -Tira tú, por favor.

-¡Uh!

-¡Esa es mi Paula! (A LA VEZ) ¡Paula, Paula, Paula!

-Bueno, parece que se nos acabó la atención.

-No me importa, que la disfrute mientras le dure.

(A LA VEZ) ¡Paula, Paula!

-¡Mirad, es Paula!

-Primero se llamaba Milagrosa Margo, después, Luz Loud,

y ahora, Pelotazo de Paula. Os parecerá superraro, chicas.

-No, está bueno se llame como se llame.