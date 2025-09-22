La estación azul de los niños - De Doraemon a Irene Vallejo

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. Esta semana jugamos con Doraemon, ese personaje japonés querido por millones de niños en todo el planeta, de Oriente a Occidente. Doraemon protagoniza nuestro concurso musical en el que regalamos un pack lector.

Además, leemos La leyenda de las mareas mansas (Irene Vallejo. Ed. Siruela), nos colamos en un acuario y escuchamos la voz de los más pequeños y de sus familias.

¡Gracias por ser nuestros "pasajeros"!