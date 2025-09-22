  1. TV Clan
  2. Noticias
  3. La estación azul de los niños - De Doraemon a Irene Vallejo
Facebook Twitter
Menú de navegación Desplegable

Bienvenido a Clan.

Elige usuario

Noticia de Clan

Compartir
Cerrar

La estación azul de los niños - De Doraemon a Irene Vallejo

Esta semana, seguimos celebrando nuestra temporada número 15 jugando con Doraemon...¿te apuntas?

Por
La estación azul de los niños: LEAN - De Doraemon a Irene Vallejo - 20/09/25 - Escuchar ahora
La estación azul de los niños: LEAN - De Doraemon a Irene Vallejo - 20/09/25

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. Esta semana jugamos con Doraemon, ese personaje japonés querido por millones de niños en todo el planeta, de Oriente a Occidente. Doraemon protagoniza nuestro concurso musical en el que regalamos un pack lector.

Además, leemos La leyenda de las mareas mansas (Irene Vallejo. Ed. Siruela), nos colamos en un acuario y escuchamos la voz de los más pequeños y de sus familias.

¡Gracias por ser nuestros "pasajeros"!

Enlaces de interés