¡Nuevos amigos llegan a la revista Clan! No te pierdas Pokémon Horizontes 2 y la nueva franja Clan Disney Junior...¡súper!

De regalo, te llevas estos rotuladores-monstruos de colores...

...¡¡son súper chulos y huelen muuuy bien!!

Además, un sobre sorpresa Piratix Wild Kingdom con la checklist...¡colecciónalos todos!

También este especial poster de la película "Zootropolis 2".

Y sorteos increíbles en la nueva Revista Clan...¡participa y gana!

¡Corre! Ya disponible en tu quiosco más cercano.