  1. TV Clan
  2. Noticias
  3. ¡Nuevos amigos llegan a la revista Clan!
Facebook Twitter
Menú de navegación Desplegable

Bienvenido a Clan.

Elige usuario

Noticia de Clan

Compartir
Cerrar

¡Nuevos amigos llegan a la revista Clan!

Y con ellos, de regalo, un pack de rotuladores-monstruo súper chulos y que huelen...¡muuuuy bien!

Por
Para todos los públicos Revista Clan Noviembre 2025 - Novedades Clan | Ver
Revista Clan Noviembre 2025

¡Nuevos amigos llegan a la revista Clan! No te pierdas Pokémon Horizontes 2 y la nueva franja Clan Disney Junior...¡súper!

De regalo, te llevas estos rotuladores-monstruos de colores...

...¡¡son súper chulos y huelen muuuy bien!!

Además, un sobre sorpresa Piratix Wild Kingdom con la checklist...¡colecciónalos todos!

También este especial poster de la película "Zootropolis 2".

Y sorteos increíbles en la nueva Revista Clan...¡participa y gana!

¡Corre! Ya disponible en tu quiosco más cercano.

Enlaces de interés