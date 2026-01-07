¡Nuevos amigos llegan a la revista Clan!

Bluey, Spidey y Pokémon para divertirte sin parar.

Además...¡¡¡este número viene con tres regalazos!!!

Unos rotuladores mágicos que brillan en la oscuridad y uno con tinta invisible, una linterna ultravioleta y un súper sello.

También, un sobre de la nueva colección Piratix con su check-list...

...y otro con la nueva colección de Battle Bouncers.

¡Ah! Y no tires el cartón porque encontrarás un juego súper divertido y misterioso.

Revista Clan, con todos tus amigos de tu canal infantil favorito.