El piloto británico Jonathan Rea dejará la escudería oficial de Kawasaki al final de la presente temporada. El norirlandés pondrá fin a una era en el Campeonato del Mundo de Superbike al iniciar un nuevo rumbo lejos de la marca con la que conquistó seis títulos del WorldSBK. Su nuevo destino será Yamaha, ocupando el hueco que deja libre el turco Toprak Razgatlioglu.

Rea, gran dominador histórico de la categoría, campeón entre 2015 y 2020, tenía contrato en vigor hasta 2024, pero queda liberado del compromiso de mutuo acuerdo. En esta etapa ha batido todos los récords, victorias de carreras (119), podios (256), poles (41, 37 con Kawasaki), vueltas rápidas (102) y puntos totales (6.053,5).

El piloto británico, de 36 años, agradeció al equipo por creer en él y darle la oportunidad de demostrar su valía, y afirmó que los títulos conseguidos fueron "el punto culminante" de esta etapa, aunque también "los increíbles recuerdos, las lecciones de vida y las risas" que se llevará para el futuro.

"Y, por supuesto, es nuestra misión completar la temporada con tanta fuerza y compromiso como siempre hemos demostrado", dijo Rea, que ocupa la tercera plaza de la general del Mundial 2023 tras el español Álvaro Bautista (Ducati) y el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

"Ahora, mirando hacia atrás en nuestro viaje, me llena de orgullo la alegría y la felicidad que hemos traído a los aficionados de Kawasaki y a los propietarios de Kawasaki de todo el mundo. Esto no es un adiós, porque no se dice adiós a la familia, pero es simplemente el final de este increíble capítulo. Deseo a todos en KRT la mejor de las suertes para los capítulos que seguramente seguirán. Nos vemos en la pista", añadió.

Guim Roda, 'manager' del equipo oficial Kasasaki, afirmó que "tanto en la vida como en las carreras, las prioridades definen el camino a seguir" y aseguró que está "muy contento y orgulloso de que durante estos nueve años Johnny haya definido sus prioridades con KRT y nos haya dado tantos éxitos".

"Me considero a mí mismo, a nuestro equipo, a Kawasaki y a todos nuestros aficionados en todo el mundo, privilegiados por haber formado parte de este viaje. Sea cual sea la dirección que tome en el futuro, espero que pueda seguir creciendo como piloto. La tarea que tenemos ahora es terminar la temporada 2023 lo mejor posible con las herramientas que hemos podido forjar este año", apuntó.

A partir de este anuncio se abren las incógnitas, tanto sobre el futuro equipo de Rea como de la propia Kawasaki, al tener un manillar vacante. Pilotos como Michael van der Mark, Scott Redding, Axel Bassani o Michael Ruben Rinaldi están en las quinielas para terminar de configurar la parrilla de 2024.