El ciclista muleño Luis León Sánchez se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia después de ser uno de los corredores implicados en las caídas del tramo final de la cuarta etapa del Tour de Francia, con meta en el circuito de Nogaro.

