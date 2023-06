Victoria de los Heat en el segundo partido de las Finales ante los Nuggets

Los Miami Heat han conseguido empatar las Finales de la NBA frente a los Denver Nuggets en un partido loco que vencieron por 108-111. Igualan así la contienda después de que los Nuggets ganaran el primer asalto y ganan además el factor cancha ya que los dos siguiente partidos se disputarán en Miami.

En un combate furioso en el que ambos equipos se intercambiaron parciales constantemente, los Heat bordaron el último cuarto (25-36 con 69 % en tiros de campo) y sobrevivieron a un triple de Jamal Murray que habría forzado la prórroga.

Gabe Vincent (23 puntos con un gran 8 de 12 en tiros) fue el máximo anotador de unos Heat muy serios e intensos, que brillaron en el triple (17 de 35) y en los que Bam Adebayo aportó 21 puntos (8 de 14) y 9 rebotes y Jimmy Butler sumó 21 tantos (7 de 19) y 9 asistencias.

En cambio, los Nuggets dejaron escapar este segundo duelo en Denver pese a un nuevo recital de Nikola Jokic con 41 puntos (16 de 28 en tiros) y 11 rebotes y a pesar de que arrancaron el último cuarto con 8 puntos de ventaja.

