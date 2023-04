Ons Jabeur, campeona del Mutua Madrid Open 2022, causa baja por lesión

La tenista tunecina Ons Jabeur, actual número cuatro del mundo, no podrá disputar finalmente el Mutua Madrid Open, torneo de categoría WTA 1000 que arranca este martes y donde era la defensora del título, a causa de una lesión muscular.

La jugadora africana, de 28 años, llegó a Madrid tras tener que abandonar la semana pasada en su encuentro de semifinales en Stuttgart (Alemania) ante la polaca Iga Swiatek, y este lunes confirmó que no será de la partida en la arcilla roja de la Caja Mágica.

“���� @Ons_Jabeur is unable to play in the 2023 #MMOPEN



Wishing you a speedy recovery so that we can see you back on court as soon as possible ���� pic.twitter.com/kK1rSD7v3J“