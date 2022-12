El maratón de Valencia 2022 ha vivido una jornada histórica y llena de récords. El nacional, que Marta Galimany ha conseguido bajar hasta las 2h26:14 horas, superando la anterior plusmarca nacional de Ana Isabel Alonso (2h26.51) que la palentina ostentaba desde 1995.

"Me ha costado mucho y por fin he conseguido el récord. Tenía que ser aquí, lo he luchado y por fin lo he conseguido", insistía exultante Galimany, quien explicó que "cuando he visto el ritmo que llevaba pensaba que esta vez no se me podía escapar. Quería que fuera aquí en Valencia porque es una ciudad especial para mí y estoy súper contenta".

Tras obtener el récord, indicó que lo primero que pensó fue "en toda la gente que me ha ayudado, que está conmigo en el día a día, que me da energía".

Sobre el desarrollo de la carrera relató que "tenía a Roger de liebre que me apuntaba el ritmo y me ha llevado en los tiempos que teníamos marcados, me encontraba bien y sabía que si en el kilómetro 34 llegaba con fuerzas no se me podía escapar. El objetivo ahora es disfrutarlo y centrarme en los Juegos de 2024 porque mi objetivo es poder llegar París".