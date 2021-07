Doble campeón mundial en Judo en 2018 y 2021, medalla de bronce en el europeo de 2018, Nikoloz Sherazadishvili llegaba a Tokyo 2020 como el gran favorito para hacerse con el oro en su categoría de -90 kg en judo. A pesar de "haberlo dado todo", ha caído este miércoles contra todo pronóstico en la repesca por el bronce contra el uzbeko Davlat Bobonov, rival al que había ganado en la final del mundial del pasado mes de junio.

El hispano-georgiano ha sido entrevistado en RNE al acabar el combate. "Me preguntáis que ha pasado y no sé responder", decía desconsolado en el micrófono de Daniel Ampuero.

"No tengo palabras, no sé que me ha pasado. Tengo que analizar esto", decía mientras señalaba que en los combates de este miércoles "no ha sido" el mismo.