Kohei Uchimura, campeón olímpico de gimnasia en 2012 y 2016, se cayó de la barra, el único aparato que va a disputar en los Juegos de Tokyo 2020 y su nota de 13,866 no le dará para entrar en la final.

Uchimura, de 32 años, renunció a tomar parte en la competición por equipos al considerarse mayor para hacer un buen papel y centrarse así en luchar por una medalla en la barra, donde quería firmar "el ejercicio perfecto". No fue posible.

Con una rutina de dificultad 6,600, la más alta presentada hasta el momento en los Juegos, el seis veces campeón mundial empezó su ejercicio de forma espectacular, con tres sueltas de altísimo riesgo que ejecutó con seguridad.

Sin embargo, al final del programa, en un desplazamiento sobre la barra con doble giro se le soltó una mano y cayó al suelo.

Tardó unos segundos interminables en enderezarse y volver a la barra, donde completó el mismo movimiento, esta vez sin problemas, y acabó con una salida perfecta. Un solo error le costó la final.

"Hoy sentí que ya no soy necesario"

Para resumir su actual posición en el equipo japonés, el doble campeón olímpico ha señalado que siente que "ya no es necesario".

"Al ver mis compañeros (jóvenes), vi que los protagonistas de hoy son ellos y aquí estaban presentes los líderes que podrán encabezar la gimnasia no solo de Japón sino también del mundo. Hoy sentí que ya no soy necesario. No les he dicho nada para animarles. Me daría envidia si ellos ganaran la medalla de oro en sus primeros Juegos", ha señalado Uchimura tras terminar la competición.

El equipo japonés es actualmente el líder en la clasificación provisional, por delante de China y de Rusia.