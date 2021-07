La atleta toledada Irene Sánchez-Escribano, campeona de campo a través y 3.000m obstáculos, se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras sufrir una fractura en el segundo metatarsiano del pie izquierdo cuando entrenaba para la cita olímpica y sentir un chasquido en una zona en la que nunca se había lesionado, según confirma la toledana a través de sus redes sociales.

"Ayer entrenando sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido en esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente estaba corriendo en liso, sin vallas y el pie dijo basta. Sentí un 'clac'. Después no he podido volver a plantarlo y desde ayer llevo muletas", ha explicado.

En la radiografía posterior se puede apreciar una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo así que me despido del sueño olímpico a una semana de viajar a Japón", se ha lamentado.

Hace menos de un mes nos contaba a RTVE.es que su objetivo en la capital nipona era "disfrutar de la experiencia" y alcanzar el punto de forma que le faltaba para "estar entre las quince primeras" de los 3.000m obstáculos para quitarse la espina del Mundial de Catar 2019.

Tras firmar un doblete histórico en Getafe, la toledana nos contaba que le motivaban "las pruebas donde hay varios elementos y cambios de ritmo más que aquellas en las que se compite a un ritmo sostenido".

Ahora se ha topado con un obstáculo imprevisto que le ha obligado a parar "cuando estaba en la mejor forma" de su vida y se ha conjurado para curarse, volver y agradecer todas las muestras de apoyo.