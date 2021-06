Han pasado once años desde que Javier Cienfuegos se convirtió en plusmarquista mundial Sub-20 en lanzamiento de martillo con una marca de 82.97 (6 kg) para sumar once campeonatos de España absolutos desde 2009 a 2021, el último este sábado con un registro de 76,01 "a pesar que hoy las sensaciones en cuanto a explosividad no han sido muy buenas", pero se muestra confiado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El plusmarquista nacional con un registro de 79.38 en septiembre de 2019 con el que consiguió la mínima olímpica llega a la capital nipona con la octava mejor marca mundial del año (77.11), tras una progresión que le permite soñar con derribar la barrera de los 80 metros, algo que no le obsesiona porque, según ha contado a RTVE.es, "las sensaciones son muy buenas, estoy entrenando bien, mejor que en 2019 y la marca tendrá que llegar en algún momento".

Tras un 2018 en el que se sometió a una operación de espalda que, pese a las dudas que generaron en su posterior rendimiento, le han impulsado para despegar en cuanto a marcas y soñar con todo en Tokio, como afirma su entrenador Antonio Fuentes.

00.33 min Antonio Fuentes: "El trabajo de Javier después de la operación ha sido fantástico"

"Estoy muy feliz con mi nuevo título absoluto aunque la marca no es nada reseñable, pero lo importante era competir, lograr el campeonato y enfocarse ahora en los Juegos Olímpicos donde aspiro a superar la clasificación y luego soñar a lo grande", ha explicado.

Dominador absoluto en martillo Este gigantón de 134 kilos y 1.93 metros dejó su Montijo natal con 16 años para recalar en la residencia Blume y comenzar a despuntar en una especialidad de la que aprendió las primeras lecciones a golpe de vídeo. Más tarde se graduó gracias a los consejos de José Luis Velasco, el entrenador de la dieciséis veces campeona absoluta Berta Castells. Ambos lanzadores han impuesto una tiranía en el panorama nacional que, en el caso de la tarraconense, le otorga el apabullante logro de ser la atleta española que más campeonatos nacionales al aire libre suma.