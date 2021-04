Los estudiantes de dos de las mejores universidades de Inglaterra y del mundo volverán a medirse en la histórica regata Oxford-Cambridge. Hasta ahora, el equipo masculino de Cambridge le lleva ventaja al de Oxford con 84 victorias frente a 80, mientras que las remeras de Cambridge dominan aún más sobre sus rivales tras imponerse en 44 de las 74 carreras disputadas. Puedes seguir el nuevo capítulo de este duelo universitario en Teledeporte.

El esperado e icónico acontecimiento tendrá lugar el 4 de abril en el río Great Ouse en vez de en el Támesis por razones de seguridad. En juego, además del trofeo pertinente, continúa estando el prestigio de dos universidades que han mostrado una gran rivalidad entre ellas desde sus inicios. Y qué mejor forma que el deporte para dar salida a esa competencia intensa.

Las mujeres también compiten

Las estudiantes de Oxford y Cambridge también quisieron unirse al duelo universitario, aunque, según parece, su esfuerzo no fue bien recibido. En la primera edición, celebrada en 1927, y tras su consolidación en los años 60, las féminas no compitieron ni en el mismo día ni en el mismo lugar que sus homólogos masculinos. Todo cambió en 2015.

Hombres o mujeres, lo cierto es que no cualquiera puede competir en la famosa regata Oxford-Cambridge. El primer requisito indispensable es, claramente, ser estudiante de una de las dos universidades. El segundo y no menos importante es tener un expediente académico brillante, por lo que aquellos que reman para defender sus colores (azul oscuro en el caso de Oxford y azul claro en el de Cambridge) no siempre son los más fuertes o ágiles sobre las embarcaciones. De hecho, Thorsten Engelmann, que compitió en los Juegos Olímpicos de Pekín, no fue incluido en la carrera.