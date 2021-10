El Real Madrid empató en el último suspiro de su visita al Borussia Mönchengladbach y evitó su segunda derrota consecutiva en la Liga de Campeones, gracias a la participación de Casemiro, que asistió de cabeza a Benzema en el minuto 87 y marcó en el minuto 93 igualando el doblete de Marcus Thuram.

El Real Madrid salvó un punto en Alemania con una reacción de casta que corrigió el castigo a sus errores defensivos. Los aprovechó Marcus Thuram con un doblete con tantos en el minuto 33, que daba la ventaja al descanso al Gladbach, y en el 58 cuando frenaba el intento de reacción madridista.

Zinedine Zidane recuperó al belga Eden Hazard, que disputó los últimos 20 minutos, en los que el Real Madrid peleó hasta el final y acabó encontrando el premio con dos goles salvadores en cinco minutos que le dan el primer punto de la fase de grupos.

El Madrid sufre en esta Champions

No hay 'Champions' tranquila para el Real Madrid. La obligada reacción en Alemania llegó a medias y con sufrimiento. En el reencuentro con el precio alto que tienen los errores y la falta de pegada. Un ejercicio de impotencia que corrigió la casta y la lucha hasta el último segundo por una competición que se ponía difícil a las primeras de cambio.

El clásico frente al Barcelona tuvo premio para los que lo ganaron. Zidane se olvidó de las rotaciones y del calendario cargado para premiar un equipo tipo. No está el escenario para pruebas y era el momento de demostrar que lo del Camp Nou no fue un espejismo fruto de la motivación. La personalidad mostrada para levantarse de la primera crisis del curso la exhibió en Alemania, también los mismos defectos cuando apabulla con la posesión y no encuentra la manera de convertirla en gol. El Real Madrid se enfrentó a sus dos caras.

Dueño del partido, rebajó desde la posesión cualquier amago de salida en tromba del Gladbach. Buen balance defensivo, con Lucas Vázquez como única novedad en el lateral derecho por las bajas, y asumiendo riesgos de dar el paso al frente en busca del gol. Con Marco Asensio recuperando su punta de velocidad y un Vinicius apagado en cuanto ha tenido la continuidad deseada como titular. Así, los disparos lejanos son siempre una buena opción para probar la inspiración del portero rival y Sommer respondió bien al de mayor peligro de Kroos.