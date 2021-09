El exjugador de la NBA, Delonte West, que actualmente mendigaba en las calles de Dallas, fue recogido este lunes en una gasolinera de la ciudad por el dueño del equipo local de los Mavericks, Mark Cuban, que le ofreció toda la ayuda para que pueda acudir a centro de rehabilitación de drogas.

“BREAKING: Mark Cuban tracked down Delonte West, found him a place to stay, and offered to pay for his rehab.



West, 37 and a former Dallas Maverick, has been living in the streets of Texas and is a drug addict.



Major respect, Mark Cuban! ����@TMZ_Sports pic.twitter.com/D8HU6Qeauq“