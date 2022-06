Apunten la fecha del 27 de julio del 2019 porque es histórico para el ciclismo, el día en el que Egan Bernal (Ineos) se ha asegurado la victoria en el Tour de Francia. El colombiano de 22 años llegará de amarillo a París al hacer buena en Val Thorens la ventaja obtenida el viernes en el Iseran. [Clasificaciones del Tour de Francia 2019]

La victoria de la penúltima etapa ha sido para un bravo Vincenzo Nibali (Barhain), que ha sido el más fuerte de la escapada del día. Segundo y tercero en meta han sido los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa, respectivamente.

Los 59 kilómetros en los que ha quedado la vigésima etapa han sido todo un sufrimiento para el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck). Ha cedido en las primeras rampas de Val Thorens y ha perdido su puesto de podio en favor del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Bernal derriba de una patada la puerta de la historia

Cuarto y quinto en meta llegarían de la mano Egan Bernal y Geraint Thomas. El británico, vigente vencedor de la ronda gala, felicitaba deportivamente a un compañero que a sus 22 años ha entrado con merecimiento en la historia del ciclismo.

El domingo en el anochecer de París se convertirá en el tercer campeón más joven de la historia del Tour solo por detrás de Henri Cornet (1904) y Faber François (1909), y saldará la deuda que el ciclismo y la ronda francesa tenía con el ciclismo colombiano.

Desde 1975, cuando Martín Emilio "Cochise" Rodríguez se convirtió en el primer colombiano en tomar la partida en la ronda gala, han sido 78 los escarabajos que han participado en la carrera por etapas más importante del mundo. Hasta ahora ninguno lo ha podido ganar.

"Todavía no entiendo lo que me está pasando. Ahora estoy algo más tranquilo, pero voy a necesitar varios días para entender lo que me pasa. Desde la salida estaba pensando que me sentía bien, pero cada kilómetro que pasaba iba pensando que me quedaba uno menos. No me he dado cuenta de que he ganado hasta que en la llegada Geraint (Thomas) me ha dado la mano. Entonces he entendido que había ganado el Tour", confesaba el triunfador tras cruzar la meta.