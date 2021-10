Santiago Solari, el entrenador del Real Madrid, eludió cualquier posibilidad de presentar su dimisión tras la dura derrota encajada este miércoles ante el Ajax y caer eliminado de la Liga de Campeones, un revés que les deja "tristes y dolidos" y que les obliga a "asumir con profesionalidad y el espíritu de siempre" lo que resta de temporada.

"No he venido en un momento tan difícil para el club para rendirme", sentenció Solari en rueda de prensa preguntado por su continuidad. "No son valoraciones que deba hacer yo", zanjó a continuación ante una posible destitución.

"Yo estoy aquí para trabajar y dar lo mejor de mí, y los jugadores para hacer lo mejor que puedan a partir de mañana jueves. Deben volver para trabajar y ser mejores", añadió el argentino, que aseguró que estaban "tristes y dolidos". "Hemos hecho el esfuerzo, pero no nos ha alcanzado y hemos quedado eliminados", lamentó.

El de Rosario prefirió dejar todas las "valoraciones" a los medios de comunicación. "Lo sentimos y lo nuestro es trabajar y tratar de hacerlo lo mejor posible y esforzarnos", insistió. "Mañana tenemos entrenamiento y este fin de semana partido de liga. Nuestra obligación, por deber profesional y por corazón que le debemos a este equipo, es la de venir a trabajar de la mejor manera para afrontar el partido del Valladolid", subrayó.