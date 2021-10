Serán los primeros Campeonatos de Europa en pista cubierta sin Ruth Beitia, referente mundial y bandera del atletismo español en la últimos años. Hace dos, en Belgrado, fue la última cita de la cántabra en un Europeo y el testigo que deja la doble medallista olímpica está ya en buenas manos a juicio del presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado que atendió a RTVE.es para analizar el panorama actual del atletismo nacional y su cita más inmediata: el Campeonato de Europa en pista cubierta de Glasgow.

Pero nosotros por suerte, ha surgido una segunda generación, atractiva que ahora no están en pista como los tres marchadores o Bruno Hortelano o Husillos con la gran carrera del año pasado y una tercera generación que está empujando muchísimo donde está María Vicente, Jael Bestué, Salma Paralluelo.

R: Nosotros ahora tenemos un plan estratégico de desarrollo que parte desde ir a los colegios para motivar a los niños que no han hecho nunca atletismo a ir analizando a través de las competiciones, del campeonato de España, junto con las federaciones autonómicas ver qué atletas destacan en cada edad y hacer un seguimiento de todos ellos.

P: ¿Qué les falta a los jóvenes para brillar en categoría absoluta?

R: Lo normal es que cuando un atleta sub-20 ó sub-18 esté ya al nivel de absoluto demuestra ya un nivel de madurez competitiva muy alta. Si hacemos un repaso, María Vicente ha sido campeona del mundo, dos veces campeona de Europa, récord mundial de pentatlón sub-18 y absoluto nacional por lo que esas experiencias ya las ha vivido, ha estado en Berlín.

El caso de Jael Bestué es muy parecido, no solo ha sido subcampeona del mundo de 200 este año se ha impuesto en una carrera por milésimas a gente con mucha más veteranía. Más excepcional es la situación de Salma Paralluelo, una atleta con muy poca experiencia, no en el ámbito internacional que no tiene ninguna sino en el nacional y lo que hay que hacer es arroparla junto a su entrenador para impulsarla.

En el caso masculino están los casos de Aleix Porras o Bernat Herta que van a estar con el relevo 4x400 en una final ya jugándose medallas acompañados de Lucas Búa o Husillos y para ellos es una experiencia positivo. Todos ellos han tenido experiencias internacionales como Salma pero que fue campeona en otro deporte.

En general nos sorprende la capacidad de autogestión de las emociones que tienen estos atletas que además de ser talentosos en la parte física también lo son en la parte mental.