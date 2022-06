Alberto Contador ha anunciado que la próxima Vuelta a España será su "última carrera como ciclista profesional", por lo que dentro de un mes y con 34 años, se retirará uno de los mejores ciclistas de la historia en las grandes vueltas. El español, doble ganador del Tour, nunca volvió a su nivel tras la sanción por dopaje de 2010, pero ha contribuido mucho al espectáculo en la competición.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el madrileño ha confirmado que se retirará tras correr la Vuelta, que ha ganado en tres ocasiones (2008, 2012 y 2014) y que se disputará del 19 de agosto al 10 de septiembre.

Contador es además doble ganador del Tour en 2007 y 2009 (fue desposeído de un tercer título en 2010) y también doble ganador del Giro de Italia (en 2008 y 2015; e igualmente desposeído del de 2011).

Es el único español en contar con las tres grandes carreras por etapasa, algo que solo han conseguido seis ciclistas en la historia. Con siete grandes en su palmarés, ha conseguido los mismos que el mejor ciclista español de todos los tiempos, Miguel Indurain (cinco Tours y dos Giros, pero ninguna Vuelta). En ese cuadro de honor solo les superan Eddy Merckx (11), Bernard Hinault (10) y Jaques Anquetil (8).

No obstante, en las dos últimas temporadas, Contador no ha conseguido ningún triunfo en las grandes vueltas, ni siquiera de etapa. Tras varios años de decepciones en su búsqueda de un nuevo triunfo en el Tour, anunció en 2015 que pondría fin a su carrera en 2016, a pesar de lo cual siguió ha seguido una campaña más en el pelotón enrolado en el equipo Trek, después de haber pasado por ONCE (2003-2006), Discovery (2007), Astana (2008-2010) y Saxo (2011–2016).

El pinteño concluyó la última ronda gala en novena posición y mostró su interés en disputar la Vuelta, a la que llegará sin apenas competir entre medias.

"Estoy deseando que llegue", ha sentenciado en el mensaje que ha publicado este lunes en Instagram. "Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa y en mi país", ha añadido Contador, que ha deleitado a muchos aficionados por su combatividad y sus ataques lejanos en etapas de alta montaña.

Como tantos otros grandes ciclistas, ha visto empañada su trayectoria por el dopaje. Salpicado en 2006 por la Operación Puerto (sus iniciales aparecía en los papeles de Eufemiano Fuentes, el médico que encabezaba aquella trama y que colabaraba con el que entonces era su director deportivo Manolo Sainz), se libró de aquel caso pero años después dio positivo por clembuterol en el Tour de 2010.

El escalador siempre negó haberse dopado, a pesar de lo cual la justicia deportiva le sancionó con dos años de suspensión y la retirada de sus triunfos en ese periodo.

En 2004, un cavernoma cerebral que le detectaron cuando sufrió un desvanecimiento en la Vuelta a Asturias de ese año estuvo a punto de frustrar su carrera.