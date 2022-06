Joaquim 'Purito' Rodríguez se ha despedido como todos esperábamos, luchando y dejando muy arriba el pabellón español, al que le ha dado un diploma olímpico en la prueba de fondo en carretera de Río 2016.

"Nos ha costado muchísimo, pero al final hemos podido luchar", ha dicho Purito tras la carrera, que ha calificado de "caótica". "Al final había gente muy rápida pero después de seis horas veía posibilidades, pero cuando han saltado Van Avermaet y Fulgsang ya he dicho adiós", indicaba.

“Alejandro no iba muy fino y yo iba de maravilla“

"Íbamos bien colocados pero se ha caído el sexto y el séptimo del pelotón, y luego Alejandro me ha intentado acercar porque no iba muy fino y yo iba de maravilla", ha explicado Rodríguez.

"La bajada no invitaba a nada"

"Luego hice el ataque de la victoria, era la bala que tenía, pero en este deporte no siempre gana el más fuerte, hay que tener suerte, y la bajada no invitaba a nada, las caidas yo creo que han sido por intentar dar un puntito más de velocidad donde no se puede".

06.06 min El ciclista español Joaquim Rodríguez ha asegurado en RNE que ha hecho "el ataque de la victoria" pero no ha podido ser y que las caídas han condicionado la carrera. En su última gran prueba, ha dicho que está "superorgulloso" de su carrera deportiva.

El ciclista español niega que la carrera se haya planteado mal: "no ha sido mala colocación ni despiste, íbamos bien colocados pero nos ha pillado el toro por las caídas".

“He tenido la suerte de estar en una generación de oro“

'Purito' ha dicho adiós con una buena carrera y dice sentirse "superorgulloso" de su etapa profesional. "He tenido la gran suerte de estar en una generación de oro y de los 16 años de mi carrera hemos tenido la posibilidad de poder ganar muchas veces, y eso es espectacular", ha finalizado.