Tenis | Roland Garros

El español Fernando Verdasco superó por noveno año consecutivo la primera ronda de Roland Garros, tras derrotar al francés Michael Llodra por 6-2, 7-6(4), 7-6(3) en algo más de dos horas y media. Lo contrario que David Ferrer, finalista de la pasada edición, y que apenas tuvo que sufrir para superar la primera ronda, en la que derrotó al holandés Igor Sijsling por 6-4, 6-3, 6-1 en 1 hora y 40 minutos. Sin embargo, Nicolás Almagro se retiró del torneo al sufrir problemas físicos en su partido contra el estadounidense Jack Sock.

Fernando Verdasco superó la primera ronda de Roland Garros por novena vez consecutiva. El madrileño se mostró muy superior a su rival, que cumple su última temporada en el circuito y que está en el cuadro final de París gracias a una invitación de los organizadores.

Llodra forzó el juego de desempate en la tercera manga tras haber sufrido problemas en la espalda que estuvieron a punto de obligarle a retirarse. Pero el francés siguió en pista, aunque Verdasco mantuvo su superioridad.

El español avanza en París, un torneo en el que alcanzó los octavos de final de forma ininterrumpida entre 2007 y 2010. Su rival será el uruguayo Pablo Cuevas, que superó al australiano Matthew Ebden por 6-1, 6-2, 6-3. Verdasco se ha medido en una ocasión con Cuevas, en el torneo de Viña del Mar de 2008, con victoria del uruguayo.

Ferrer, adelante sin sufrimiento

David Ferrer, que a sus 32 años llega a París con peores resultados que en la pasada temporada, se mostró muy sólido contra el holandés Sijsling en la pista central de Roland Garros, donde el año pasado perdió la final contra su compatriota Rafael Nadal.

Sijsling, que solo en tres ocasiones ha superado el primer turno en un Grand Slam y que no venía haciendo una gran temporada en arcilla, no le puso las cosas muy difíciles. Ferrer no se ha perdido ningún Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2003, y no cae en primera ronda desde Wimbledon 2005.

París se le da bien al español, donde el año pasado jugó por vez primera una final de un grande y donde ganó su primer Masters 1.000 en 2012 bajo el techo de Bercy.

"Este torneo es muy especial para mi, aquí llegué a mi primera final en un Grand Slam y estoy muy contento cada año de venir", dijo en la pista el español.

"Estoy jugando muy consistente, es mi juego en tierra batida y es lo que vengo haciendo en toda la temporada, tratando de hacer correr a mi rival", señaló.

En cuanto a sus espectativas, Ferrer indicó que, de momento, solo piensa en la siguiente ronda, donde le espera el italiano Simone Bolelli.

Del torneo se marchó el búlgaro Grigor Dimitrov en el año en el que muchos le veían inquietar a los mejores. El undécimo favorito, de 23 años, sucumbió a los servicios ultrasónicos del croata Ivo Karlovic, de 35, que había caído en primera ronda en seis de sus ocho presencias.

Dimitrov tuvo un mal día y no supo como desembarazarse del bombardeo del croata, que logró 22 puntos directos para imponerse por 6-4, 7-5 y 7-6(4).

Una derrota inesperada para el búlgaro, cuartofinalista en Australia y que en tierra batida había ganado los torneos de Acapulco y Bucarest, se había encaramado a los octavos en Montecarlo y Madrid y, sobre todo, a las semifinales en Roma, donde cayó frente a Nadal una semana antes de viajar a París.

Más sorprendente fue la derrota en el cuadro femenino de la china Na Li, segunda favorita, vencedora en 2011 y ganadora en Australia del primer Grand Slam del año. Li cedió ante la francesa Kristina Mladenovic, 103 del mundo, y luego reconoció que tuvo un día fatal.