NBA | Partido de las futuras estrellas

Ficha técnica:

136 - Webber (66+70): Oladipo (13), Carter-Williams (17), Davis (16), Olynyk (9), Sullinger (13) -cinco inicial-, Burke (6), Adams (6), Hardaway (36) y Plumlee (20).

142 - Hill (67+75): Beal (21), Lillard (13), Valanciunas (4), Barnes (16), Drummond (30) -cinco inicial-, Waiters (31), Jones (14), Antetokounmpo (9) y Plumlee (4).

Árbitros: Brent Barnaky, Nick Buchert y Kevin Cutler. No señalaron faltas técnicas. No hubo eliminados por personales.

Incidencias: Primer evento de la celebración del 'Fin de Semana de las Estrellas' de la NBA que se disputa en el New Orleans Arena, de Nueva Orleans, ante 14.727 espectadores.