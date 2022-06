Tour de Francia | Bradley Wiggins

Bradley Wiggins, vigente ganador del Tour de Francia no estará presente en la próxima edición de la carrera francesa a causa de una lesión en una rodilla, según ha confirmado el equipo Sky en el que corre el ciclista británico.

"La enfermedad, la lesión de la rodilla y el tratamiento de Brad (Bradley Wiggins) han ido más allá del punto en el que pueda estar listo para el Tour. Es una gran pérdida, pero, dadas las circunstancias, no se le puede seleccionar", ha dicho el director del equipo Sky, David Brailsford en un comunicado.

Por su parte, Wiggins ha confesado que es "una gran decepción" no disputar el Tour. "Quería estar en el Tour, por el equipo, por todos los aficionados. No puedo entrenarme de la manera que necesito y no voy a estar preparado. Una vez que lo aceptas, es casi un alivio no tener que preocuparse por la lesión y una lucha contra el tiempo", ha manifestado.

Wiggins se vio obligado a retirarse del Giro de Italia el pasado 18 de mayo, debido a una infección pulmonar, que le hizo volver a su casa para descansar y seguir el tratamiento correspondiente y pasar una evaluación del estado de su lesión en la rodilla.

Desde entonces, el británico no se ha podido entrenar con la debida intensidad por lo que se estima que no tiene nivel competitivo suficiente para afrontar la pruebas previas al Tour de este mes de junio, el Criterium del Dauphine o la Vuelta a Suiza.