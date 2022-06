La atleta española Ruth Beitia ha terminado cuarta la final de salto de altura de los Juegos de Londres 2012. Tras su tercer nulo en el intento de superar los 2,03, la cántabra ha quedado fuera de la lucha por las medallas.

Su mejor salto, sobre dos metros, le ha permitido estar con las cuatro mejores de la final e igualar su mejor marca de la temporada. Es, además, su mejor clasificación en unos Juegos Olímpicos y la mejor hasta ahora del equipo español de atletismo, que ella capitanea.

Beitia ha realizado un concurso casi impecable, con tan solo un nulo en su intento sobre 1,97 metros. Siempre sonriente en cada intento, la española ha dado lo mejor de sí misma hasta que ha llegado a unos 2,03 metros muy exigentes: un centímetro más que su mejor marca personal (2,02), lograda en 2007.

Además, ha superado a la norteamericana Chaunte Lowe, una de las favoritas, que se ha quedado en 1,97 después de hacer tres nulos sobre los dos metros. También ha fallado sobre esa altura la belga Tia Hellebaut, quien antes había pasado los 1,97 a la primera y se ponía momentáneamente por delante de Beitia.

La representante española se quedó por detrás de la rusa Svetlana Shkolina, bronce, la estadounidense Brigita Barrett, plata, y la también rusa Ana Chicherova, la principal favorita y a la postre campeona.

Chicherova, campeona del mundo en Daegu (Corea) y bronce en Pekín 2008, fue la única capaz de superar el listón en los 2,05 metros. Barrett y Shkolina lograron con sus 2,03 metros sendos récords personales. Sin embargo, la norteamericana, de 21 años, realizó un intento menos y eso le valió la plata.

Beitia, emocionada y contenta

Ante los micrófonos de TVE, Beitia ha asegurado que estaba segura de que podía saltar esos 2,03 metros "pero no ha sido así. Me voy con una sensación un poco agridulce". No obstante, ha admitido estar "muy contenta" con el cuarto puesto; "la medalla de chocolate, que me voy a comer seguro".

Con la emoción a flor de piel, Beitia ha afirmado que el cuarto puesto "significa mucho" y ha agradecido el apoyo "a mi familia, a todo Piélagos, a todo Santander, a toda Cantabria y a mi 50% Ramón Torralbo -entrenador-, que este cuarto puesto también es de él".