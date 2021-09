Londres 2012 | Lucha

La luchadora española Maider Unda se no podrá pelear por el oro en la categoría de -72 kg de la lucha libre de los Juegos Olímpicos de Londres tras caer en las semifinales ante una de las grandes favoritas, la búlgara Stanka Zlateva Hristova. Ahora, Maider Unda tendrá que luchar por subir al podio olímpico en la repesca.

La vasca tenía la difícil tarea de dejar fuera a la múltiple campeona mundial y plata en Pekín 2008, cita donde derrotó a la española, y no pudo con la solidez de su rival, que se llevó el primer periodo y luego supo controlar a Unda en el siguiente para asegurar su victoria con otro punto.

En ambos, su rival mostró un mayor abanico de recursos tácticos y se acabó imponiendo por sendos 0-2, por lo que no hizo falta disputar el tercero.

"No ha sido tan físico como el anterior pero mucho más táctico. La búlgara te busca mucho, me mantiene muy agachada y no podía hacer casi nada", ha dicho Unda al terminar el combate.

Ahora la alavesa deberá esperar a que se solventen los cruces de repesca entre las 'víctimas' de Hristova -la bielorrusa Vasilisa Marzalyuk, la sueca Jenny Fransson y la camerunesa Annabel Laure Ali- para saber quien será su rival en el combate para el bronce.