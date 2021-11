La pareja formada por los regatistas Echávarri y Paz competirá por separado en los Juegos de Londres después de que la clase Tornado, con la que lograron el oro en Pekín, haya sido suprimida en la cita de la capital británica. Afrontan ahora un nuevo reto en el que esperan seguir brillando y traerse para casa algún metal, aunque aseguran en esta entrevista en exclusiva para RTVE.es que son conscientes de que no será una tarea fácil.

Pregunta - En la clase Tornado lo habéis ganado todo: Campeonato de España, de Europa, del Mundo y un oro olímpico en Pekín 2008, ¿cuál es la victoria que más ilusión os ha hecho?

Fernando Echávarri – Sin duda el oro olímpico, por lo que supone y por los años de dedicación para conseguir subirnos al podio en unos Juegos.

Antón Paz - Claramente, ha sido la medalla de los JJOO de Pekín, por lo que representa y porque mis padres pudieron ver en directo la final (Medal Race) y la ceremonia de la entrega de las medallas.

P - Vuestro oro olímpico tuvo un sabor agridulce al coincidir con el fatídico accidente del avión de Spanair en Barajas, ¿cómo recordáis ese día?

F.E - En mi caso, un día lleno de sentimientos contradictorios, levantarse primero con las durísimas imágenes de la tragedia y un sentimiento de pena por todas las familias destrozadas, y horas después conseguir el sueño de un deportista y el premio a años de esfuerzo y dedicación. Fue una felicidad contenida por el ir y venir de sentimientos por el accidente de Barajas.

A.P - La verdad es que nos enteramos la noche previa a la final y me costó conciliar el sueño tanto por la trágica noticia como por lo que nos jugábamos al día siguiente. Finalmente salió bien en el agua y quisimos tener un detalle con los familiares poniéndonos un brazalete negro en la entrega de medallas.

“Los catamaranes volverán a estar en los Juegos, en Río 2016“

P - ¿Por qué decidisteis no seguir compitiendo juntos?

F.E - Realmente la decisión no fue nuestra sino de la Federación Internacional, que a la hora de elegir las disciplinas olímpicas para Londres 2012 en las votaciones y con sorpresa se quedó fuera la disciplina de multicascos. Cuatro después y sabiendo el error, los catamaranes volverán a estar en los Juegos, en Río 2016. Para Londres, viendo que no había ninguna clase que se adaptase a los dos decidimos separarnos e intentarlo en otras clases por separado.

A.P - Era imposible encontrar una clase olímpica en la que pudiéramos participar juntos.



P - Tras la supresión de la clase Tornado, ¿participaréis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? En caso afirmativo, ¿en qué clase y con qué posibilidades de medalla?

F.E - En mi caso estoy intentando clasificar en la clase Star junto a Fernando Rodríguez Rivero, mi tripulante ahora. Estamos muy justos de tiempo para llegar, pero creo que en el Mundial 2012 estaremos en situación de conseguir la plaza. De tema medalla… paso a paso, primero clasificar y después ya pensaremos en los Juegos.

A.P - En mi caso formo tripulación con mi hermano Carlos Paz en la clase 49er. Todavía no hemos alcanzado el nivel que tenía en la clase Tornado con Fernando. Necesitamos algo más de tiempo para adaptarnos a la clase y poder aspirar a estar en otros Juegos y luchar por las medallas

“Sueño con poder participar en mis terceros Juegos, esta vez con mi hermano Carlos“

P - ¿Qué sueño o reto os falta por cumplir?

F.E - Todos sabemos que el deporte y los triunfos enganchan y la realidad es que mi sueño desde pequeño se cumplió con el oro de Pekín, pero al mismo tiempo salieron nuevos retos y ahora estar en Londres y hacerlo bien sin duda es un sueño que hay que cumplir.

A.P - Poder participar en unos terceros JJOO, esta vez con mi hermano Carlos.



P - ¿Es cierto que cuando un regatista navega 'espía' a los rivales para fijarse en los detalles?

F.E - La vela es un deporte en el que el I+D+I es determinante y al mismo tiempo es muy difícil mantener secretos dado que siempre los barcos estan expuestos a la mirada de los contrincantes, por lo que unos y otros nos pasamos el día viendo lo que tienen los rivales.

A.P - Es importante poder comparar las velas con otros regatistas de nivel pero sobre todo es importante tener buenas sensaciones con tu embarcación para poder ser competitivos.



P - ¿Qué opciones tiene la vela olímpica española en Londres 2012?

F.E - Personalmente creo que estaremos como en Pekín, luchando por un par de medallas, aunque si las cosas salen bien podrían ser más.

A.P - Creo que hay cuatro clases con posibilidades reales de medalla, por haber conseguido en los últimos dos años estar en los puestos de podio en campeonatos del mundo y de Europa. Así que seguro que podremos contar con un par de medallas como en Pekín.

P - Al margen de la vela, ¿qué otras aficiones tenéis?

F.E - ¡La verdad es que con una llega! Cuando no navego o estoy de viaje la familia es mi única afición.

A. P - Con todo lo que viajamos, en mi tiempo libre me gusta disfrutar de la familia y de los amigos. Como afición me gusta el baloncesto y el ciclismo.

“Sinceramente, no me veo en una oficina“

P - Si no hubierais sido regatistas, ¿a qué os habríais dedicado?

F.E - Pues la verdad es que es difícil saberlo, pusimos toda la carne en el asador para hacer lo que hacemos y nos salió. Sinceramente, no me veo en una oficina.

A.P - Un año antes de comenzar a navegar en Tornado inicié los estudios de la Licenciatura en Educación Física, así que me imagino que habría terminado como entrenador, profesor de Educación Física o algo relacionado con los deportes que he practicado desde joven.