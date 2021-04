Fútbol | Clásico Real Madrid - Barcelona

Con la satisfacción del deber cumplido, el Barça pone tierra de por medio tras su nueva victoria en el Santiago Bernabéu, rumbo al lejano Oriente en pos del Mundial de Clubes, el que podría ser su quinto título de la temporada en este 2011 -tras la Liga, la Champions, la Supercopa de España y la de Europa-. Como si tal cosa. Como si los noventa minutos ante el Real Madrid fueran un trámite burocrático, como si ganar 1-3 en el Bernabéu fuera tan corriente como lavarse los dientes después de cenar.

Es la fuerza de la costumbre, parece, desde que Pep Guardiola se sienta en el banquillo visitante en el estadio del eterno rival, en aquel que recordaba que apareció por primera vez como perro de presa de Butragueño. No hay récord que valga. A las estadísticas del Real Madrid, con una ventaja inédita en los últimos tres años en el clásico, con una racha impoluta de 15 victoria consecutivas, sin perder en el Bernabéu desde el año pasado ante el Sporting.

A ello responde el equipo azulgrana, dubitativo hasta la fecha fuera de casa, con la contundencia de su fútbol, la superioridad del toque, la genialidad de sus 'bajitos', el valor añadido de los nuevos... Una película ya vista, pero no por ello menos sorprendente, una pesadilla que agacha la cerviz de la autoestima blanca, una tiranía que no cesa.

Lo dijo Rosell tras el partido olvidando toda prudencia: "No es políticamente correcto, pero creo que nuestros jugadores han dado un baño y hay que estar orgullosísimo de este equipo, de este entrenador y del trabajo que han hecho en este campo".

Una manera poco diplomática de constatar que la victoria de este 10 de diciembre de 2011 en el Santiago Bernabéu supone la sexta visita consecutiva del conjunto azulgrana al feudo madridista sin conocer la derrota, media docena de partidos que coinciden con el tiempo que lleva Pep Guardiola al frente del equipo, que presenta unos espectaculares números en sus visitas al campo del eterno rival, cuatro victorias en seis encuentros.



La última vez que los 'culés' salieron del estadio madridista sin puntuar fue en la jornada 36 de la temporada 2007-2008, partido que acabó con 4-1 y que pasó a la historia por el pasillo que los pupilos de Frank Rijkaard le hicieron a sus rivales, que se habían proclamado campeones de Liga una semana antes ante Osasuna. Desde entonces, un histórico 2-6 a Juande Ramos, un 0-2 a Pellegrini, un 1-1 a Mourinho, y ahora un 1-3 de nuevo al portugués, en el campeonato nacional.



El inicio de la actual temporada no ha provocado un cambio de ciclo, como se quería esperar a este lado del Manzanares, ni siquiera respecto a lo visto en la ida de la Supercopa hace apenas cuatro meses (2-2 en la ida jugada en el Bernabéu).

El Madrid no supo gestionar la ventaja

No ha hecho falta que marque Messi, protagonista habitual y autor de siete goles a Casillas en los clásicos. No ha bastado un gol de ventaja, tan tempranero y con un error garrafal de un Víctor Valdés que no se quitó el susto del cuerpo en todo el partido. El Barça se le ha enquistado a Mourinho, al que le salió mal la apuesta por Özil, y no dejó de lamentarlo en la rueda de prensa posterior. "Esperaba más de él", afirmó.

Pese al anunciado 4-3-3 en la previa, el dibujo volvió más bien al 4-2-3-1 que había llevado a los blancos al liderato. Desactivó el portugués la propuesta que no le había funcionado anteriormente en otros duelos con el Barça, con el trivote, y apostó por la fórmula de la presión intensa y adelantada -con el eufemismo de triángulo de presión alta- que sí había entusiasmado en la ida de la Supercopa. Con efecto instantáneo en el gol de Benzema a los 23 segundos, que ni le dio tiempo a ver al reaparecido Tito Vilanova.

Pero la intensidad, como en ediciones anteriores de la saga del clásico, se diluyó con el paso del tiempo, a medias entre el gasto de energías propias y el ejercicio de orden, control y toque del Barça.