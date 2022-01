Vuelta a España 2011 | Reacciones

El español Joaquim 'Purito' Rodríguez, del Katusha, ha reconocido que podía haber conseguido restar algún segundo más con sus rivales tras lanzar su ataque pero "es mejor que nada", en declaraciones a TVE.

“Esparaba algo más de dureza en el puerto y menos viento“

Ha añadido que esparaba "algo más de dureza en el puerto y menos viento, me han explicado que había mucho viento, pero ha sido una pasada".

'Purito' ha explicado que la táctica de su conjunto era "tener a Dani por delante y hacer un poco de puente, pero había mucho páramo, mucha bajada, mucho llano... y hasta el último kilómetro no he visto oportunidad y ahí lo he dado todo porque aunque me cogieran iba a aguantar el tirón"

"Es un puerto muy similar a La Covatilla, había abanicos subiendo del viento, así es muy difícil hacer hueco y por detrás Wiggins empujaba mucho y cerraba cualquier hueco", ha manifestado.

El ciclista catalán ha insistido en que era consciente de que no podía intentarlo desde lejos porque en un puerto "con tantos cambios de ritmo no lo paso bien" y por eso ha lanzado su ataque cuando desde lejos vio la pancarta del último kilómetro que era "donde podía ir a tope sin vaciarme" y que al final le ha permitido empezar a recortar diferencias con los primeros clasificados.

“En Farrapona y L'Angliru tengo todas mis esperanzas“

El corredor español del Katusha tiene claro que el fin de semana con los finales en alto de La Farrapona-Lagos de Somiedo y L'Angliru son los que marcarán sus opciones para el desenlace final de la carrera. "Es donde tengo puestas todas mis esperanzas", ha finalizado.