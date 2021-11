La natación española no levanta cabeza

Las eliminaciones de Erika Villaecija en las series de los 800 metros libre y de Duane Da Rocha en los 200 metros espalda ahondaron hoy el fracaso del equipo español en los Mundiales de Natación de Shanghái.

Erika Villaecija ha caído eliminada en las series de los 800 metros libre con el undécimo mejor crono de todas las participantes. La nadadora de Barcelona, cuarta en su serie, la más rápida de todas, hizo 8:29.13 cuando la octava y última en pasar el corte, la surafricana Wendy Trott, logró 8:25.76.



La mejor fue la británica Rebecca Adlington, con 8:22.27, primera de la serie de Villaecija, seguida de la danesa Lotte Friis, medalla de oro en Shanghái en los 1.500 metros, y hoy segunda en las series del 800 con 8.23.07.

Villaeciaja, al menos, ha nadado una final, la de los 1.500 metros, y el lunes dejará esta ciudad china con una plaza olímpica en Londres 2012 como consecuencia de su décima posición en los 10 kilómetros en aguas abiertas. También hizo la mínima olímpica en el 800.

La preparación de los 10 kilómetros en aguas abiertas podría haber minado su competitividad en los 800 metros, su prueba favorita y en la que fue campeona de Europa en 2004 y quinta en la final olímpica de Atenas 2004. Ella misma negó tras salir del agua que esto le haya afectado.

Duane da Rocha no corrió mejor suerte en las semifinales de los 200 espalda y quedó fuera de la final. La nadadora de Málaga fue octava en su serie y decimocuarta en la suma de las dos semifinales con un tiempo de 2:10.74, cuando hubiera necesitado parar el crono en menos de 2:08.79, el tiempo de la británica Elisabeth Simmonds, octava y última en pasar el corte.

"No estoy contenta con el resultado; yo había venido a entrar en una final. Las cosas no han salido como esperaba, pero tampoco se puede venir una abajo", explicó la malagueña.

Da Rocha se ha quejado de que apenas compite internacionalmente y no se le puede pedir que entre una final sin hacerlo. "Yo creo que el planteamiento de la temporada está bien, he entrenado durante toda la temporada y he llegado en forma. Lo que pasa es que solo tengo una competición de nivel en el año. No compito con nadadoras de menos de 2.10 nunca y creo que no puedo llegar aquí e intentar batirme con las mejores del mundo a las que no sabes cómo enfrentarte".

Belmonte prefiere centrarse en 400 La nadadora española Mireia Belmonte se ha retirado de la competición de 800 metros libre de los Mundiales de Shanghái 2011 por decisión personal. Belmonte prefiere centrarse en la otra prueba que le queda, los 400 estilos. La nadadora de Badalona (Barcelona) es la que tiene un programa más largo en la piscina de Shanghái y es una de las esperanzas del equipo español de ganar una medalla en esta ciudad china.