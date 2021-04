Contador: "Mi objetivo no era mantener la 'maglia' rosa"

El líder del Giro de Italia, Alberto Contador, ha señalado en la meta que su objetivo en la etapa era ceder la 'maglia' rosa y que para ello "se dieron en principio las condiciones ideales", aunque al final se impusieron los intereses de los equipos que buscaban el triunfo parcial.

"En principio se había dado una buena situación para dejar la 'maglia' rosa, pero al final entraron en acción muchos equipos con intereses por ganar la etapa y la escapada no llegó como queríamos. No era mi objetivo mantener el liderato".

El líder del Saxo Bank ha insistido en que no es ahora cuando tiene que vestirse de rosa. "No me preocupaba en absoluto tener ahora la 'maglia' rosa. Donde la tengo que lucir es en Milán el próximo día 29, ya que supone un desgaste innecesario para el equipo".

Sobre la próxima etapa, de perfil totalmente llano, Contador ha lanzado una advertencia sobre cuál será la posición del Saxo Bank. "El jueves en principio será un día tranquilo, ideal para los sprinters, por lo tanto nosotros no vamos a tirar un solo metro para conservar la 'maglia' rosa".

Contador ha vuelto a recordar la importancia del descanso. "Pensando con la cabeza fría para descansar es mejor no tener la maglia rosa. Posiblemente este Giro se gane en los hoteles".

El de Pinto ha comentado las condiciones de seguridad para afrontar el descenso del Monte Crostis, con 8 kilómetros de bajada sobre carretera de tierra en la decimocuarta etapa, y ha asegurado que "puede ser peligroso". "Puede ser caótico, aunque sé que se ha hecho un esfuerzo para pavimentar la bajada. Si se hace la etapa como está previsto no hay mayor problema, pero si no se cumplen los requisitos no se debe hacer. No sé hasta qué punto son necesarios esos riesgos".