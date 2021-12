Stoner: "Hemos hecho muchas pruebas"

El piloto australiano del Repsol Honda Racing, Casey Stoner, comentó tras volver a marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos en el trazado malayo de Sepang, que su equipo ha probado "muchas cosas diferentes" como la horquilla 2011 y los amortiguadores con los que ha encontrado "bastante chattering".

"Hemos probado muchas cosas diferentes, incluyendo la horquilla 2011 y nuevos amortiguadores, y nos hemos encontrado con bastante 'chattering' con ellos", lamentó. "Hemos pasado el 90 por ciento del día con una moto, probando distintas configuraciones, cambiando la geometría para que la nueva horquilla funcionara bien, pero no hemos encontrado nada que funcionara realmente bien, aunque hay que hacer estas cosas antes del principio de la temporada", apuntó.

“Las nuevas horquillas son realmente increíbles“

Stoner, campeón del mundo en 2007, también señaló "estar aprendiendo cada vez más" sobre el chasis estándar, del que tendrán "más información" en la última sesión de prácticas que tendrá lugar este jueves.

"Las nuevas horquillas son realmente increíbles en las frenadas; al frenar hasta el límite no he tenido que usar ni la mitad de presión y lo he podido hacer mucho más rápido, aunque tenía mucho 'chattering' en la última parte de la curva. Hemos conseguido reducirlo, pero parece que nos falta la sensación adicional que nos daban las otras horquillas", concluyó el piloto 'aussie'.