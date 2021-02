Puyol: "No jugamos contra Mourinho, sino contra el Real Madrid"

"Seremos fieles a nuestro estilo", ha anunciado el capitán del Barcelona, Carles Puyol, quien también ha asegurado que su equipo saldrá el lunes "a ganar desde el primer minuto" al Real Madrid, ante el que descarta una goleada porque "a este nivel es complicado lograrla".

Para el defensa azulgrana, la calidad del conjunto madridista está fuera de toda duda: "Es un equipo muy fuerte defensivamente, que se repliega muy bien y a la contra tiene jugadores muy rápidos que marca diferencias. El año pasado, hasta el gol de Ibra, lo pasamos muy mal y el lunes tendremos que hacer un partido muy completo para ganar", ha manifestado.

“Deberemos mantener las líneas muy juntas“

Por eso, Puyol tiene claro que el equipo "deberá trabajar mucho, mantener las líneas muy juntas y estar muy concentrado", porque "en cualquier pérdida de balón el Madrid te puede montar una contra, ya que es muy bueno en eso".

El capitán barcelonista no ha querido polemizar cuando le han preguntado por la personalidad de la estrella del conjunto blanco, Cristiano Ronaldo, o de su entrenador, Jose Mourinho pues "no es un partido contra él, sino contra el Real Madrid". Eso sí, no ha dudado en elogiar al técnico rival: “Mourinho es un gran entrenador y todo lo que hace lo hace por alguna cosa”.

Puyol ha recordado que el clásico no lo juegan sólo ellos dos: "Es un Barça-Madrid, un partido entre dos equipos que llegan en un buen momento, con confianza, pocas lesiones y con grandes jugadores. Creo que se verá un buen espectáculo".