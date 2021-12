Dani Pedrosa: "Me hubiera gustado ganar"

Dani Pedrosa no suele fallar en las salidas, pero hoy falló. Perdió un puesto en la primera curva, aunque después pudo recuperarlo y subir al segundo escalón del podio. "He salido mal y no he llegado a ponerme bien en la primera curva. Evidentemente, iba para la zona sucia. He dejado a Lorenzo delante con Stoner y, cuando he ido a abrir gas, me ha patinado mucho detrás y casi me caigo".

El piloto catalán ha quedado segundo en el circuito de MotorLand después de Stoner, y aunque está contento con el resultado, le hubiese gustado ganar, sobre todo, porque la carrera era en España. "Me hubiera gustado ganar. Ya es la tercera vez en España que este año quedo segundo. Pero bueno, debemos seguir así hasta final de temporada y, a ver si podemos seguir haciendo buenas carreras".

Después de esta carrera, la categoría reina tiene asegurado un nombre español como vencedor, y aunque Pedrosa sabe que está teniendo una buena racha, no se quiere relajar. "Tranquilidad no, porque hay que seguir y los rivales son duros. Tenemos carreras difíciles ahora, hay que seguir luchando y no te puedes parar. Hasta ahora llevamos una buena línea y espero seguir asi, porque eso nos demuestra que ahora estamos en la zona buena".