El español Oscar Freire, tres veces campeón del mundo, se mostró sorprendido por el triunfo al esprint en Marbella del bielorruso Yahueni Hutarovich, cuyo nombre no había oído "en la vida".

"¿Hutarovich?, la verdad es que no se quién es, no he oído ese nombre en mi vida, no le conozco", señaló en tono desenfadado el campeón cántabro.

Freire, que busca su mejor estado de forma en la Vuelta, explicó que no se metió en el esprint "por no arriesgar más de la cuenta".

"Cuando uno no está en forma lo mejor es no arriesgar, ya que así no vas a conseguir nada. Con el paso de los días espero encontrar otra oportunidad", explicó el corredor del Rabobank.

Freire incidió en que no se encuentra en las mejores condiciones físicas, por lo que tratará de afrontar "con tranquilidad" las primeras jornadas para luego ir mejorar e intentar volver a un buen nivel que le permita disputar las victorias.