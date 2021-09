Edurne Pasaban ha destronado oficialmente a la coreana Oh Eun-Sun como primera mujer en coronar los 14 'ochomiles', las montañas más altas de la tierra. La reconocida juez del alpinismo mundial, Miss Hawley, ha enviado un comunicado a la española, al que ha tenido acceso TVE, en el que informa de la decisión de no reconocer la subida al Kanchenjunga de la coreana.

Un subida, la de Miss Oh, que estaba marcada por las dudas desde hace un año y que incluso ha sido cuestionada por la propia Federación coreana. De hecho, el varapalo federativo surcoreano a su compatriota ha sido la gota que ha colmado el vaso para Miss Hawley.

"Lo siento por ella, pero parece que su única opción ahora es volver y subir de nuevo", dice la experta en alpinismo. Mis Hawley resalta que para la Federación coreana las fotos que mostraba Miss Oh como prueba no eran del todo claras. Hawley reclama que Eun-Sun regrese con más fotos y que sean más claras.

El pasado 27 de abril Oh Eun-Sun se convertía, de manera momentánea, en la primera mujer en el mundo en subir a los catorce "ochomiles" del planeta al hollar la cima del Annapurna, hazaña que también consiguió la guipuzcoana Edurne Pasaban pocos días después al ascender al Shisha Pangma el 17 de mayo.

Pero la que ha sido cuestionada es la ascensión de mayo de 2009 al Kanchenjunga.

Las dudas sobre su cumbre comenzaron poco después de bajar del Kangchen, cuando otras expediciones que estaban allí entonces vieron difícil que la coreana hubiera hecho cumbre con tan mal tiempo. Además, en su entrevista con Miss Hawley, Miss Oh no mencionaba haber visto nada en la cumbre, cuando días después subieron otras expediciones y vieron que había varias botellas de oxígeno abandonadas que en teoría debía haber visto también la coreana.

Meses después, para tratar de acallar las críticas, Miss Oh en una rueda de prensa en Corea aclaró que su foto de cumbre en realidad no estaba tomada en la cumbre sino más abajo "porque hacía muy mal tiempo y no quisimos parar a hacer la foto en la cumbre", y sobre las botellas dijo simplemente que las podían haber dejado después.