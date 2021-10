Tercera 'pole' del año para Pedrosa

Dani Pedrosa se prepara para otro gran fin de semana para sus intereses. Al menos eso es lo que se desprende de sus entrenamientos en Brno, en la novena cita del Mundial 2010, y de su brillante clasificación. El piloto de HRC, que sumó su tercera 'pole position' de la temporada, dejó el crono en 1.56.508 y aunque muchos pilotos acecharon su primera plaza, el pupilo de Alberto Puig supo recuperar una y otra vez esa privilegiada posición.

Gran resultado el de Ben Spies. El texano obtuvo el segundo mejor registro y se colocó, por primera vez en su carrera en el Mundial, en la primera fila de la categoría reina. El piloto del Tech3 demostró que conoce muy bien la pista checa, ya que el año pasado también realizó un extraordinario fin de semana en Superbikes, en una temporada en que se proclamó campeón.

Cerrando la primera fila estará Jorge Lorenzo. El mallorquín sufrió una caída en los últimos minutos, y aunque fue aparatosa -su moto se quedó encima de la barrera protectora de neumáticos- los daños físicos fueron cero. Lorenzo reconoció que no se había encontrado nada cómodo en la clasificación.

Al frente de la segunda línea de la parrilla se colocó Casey Stoner. El australiano llegó a estar en el último puesto de la tabla de tiempos, algo, desde luego, nada habitual en el piloto de Ducati.

Tampoco es nada común ver a Valentino Rossi rodar por los suelos. Es lo que le sucedió a 'Il Dottore' a tres minutos del final, poco después de la caída de su compañero de equipo. El italiano se enfadó muchísimo consigo mismo por el 'resbalón'. Andrea Dovizioso cerarrá esta segunda fila.

Desde la tercera saldrán un activo Colin Edwards, que llegó a liderar la clasificación, Nicky Hayden y Héctor Barberá.

Álvaro Bautista no tomó parte en la sesión clasificatoria. El de Talavera, que pasó buena parte de la mañana en un hospital de Brno haciéndose exámenes médicos para ver si su caída en los segundos libres había tenido consecuencias graves, no pudo llegar a tiempo al circuito para tomar la salida. Eso sí, si disputa el 'warm up' del domingo, podrá participar sin problemas en la carrera.

Según los últimos partes médicos, el golpe en la espalda de Bautista no reviste gravedad.