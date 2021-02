Un portento físico con la inteligencia de Einstein

Frank Lampard desprende fútbol por los cuatro costados. Descendiente de futbolistas, es hijo de Frank Lampard Sr., que jugó en el West Ham United, sobrino del entrenador del Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, y primo del jugador Jamie Redknapp.



Esto le acarreó algún que otro problema en sus inicios. Con 16 años comenzó su carrera futbolística en el West Ham, con su tío como entrenador y su padre como asistente. "Recuerdo estar corriendo por la línea de banda y que me dijeran 'Vete a sentarte con tu tío y tu papá, que no eres lo bastante bueno para salir a la cancha'", cuenta el jugador.



Ahora, nadie duda de él. Es el líder del centro del campo del Chelsea, un jugador fuerte, de gran temperamento, agresivo y con un potente disparo. "Lampard es el mejor profesional con el que he trabajado nunca", llegó a decir su ex técnico Jose Mourinho.



Frank nació en Romford el 20 de junio de 1978. En 1996 lampard debutó en la Premier con el West Ham y, tras una temporada cedido en el Swansea City de segunda división, regresó para convertirse en uno de los pilares del equipo.



Fue en el año 2001 cuando el Chelsea decidió hacerse con los servicios del centrocampista, por 16 millones de euros. En sus 8 temporadas con los 'blues' ha conseguido consagrarse entre los grandes del fúbtol europeo. ¿Las claves de sú éxito? Según el propio jugador, su fuerza, su resolución y su carácter.

En cuanto a la selección nacional, debutó con Inglaterra en 1999 en un partido contra Bélgica, pero no se afianzó como titular hasta la temporada 2003-2004, con un papel importante en la Eurocopa de Portugal 2004. Es, además, muy querido en su país. Una encuesta de 2005 lo señalaba como el deportista más querido por los niños ingleses, por delante de la atleta Paula Radcliffe, e incluso del futbolista David Beckham.