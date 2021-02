Vinokourov se pone líder a costa de Evans y Sastre

Clasificación general: .1. Alexandre Vinokourov (KAZ/Astana) 10h:07:18

.2. Richie Porte (AUS/Saxo Bank) m.t.

.3. David Millar (GBR/Garmin) a 1

.4. Vincenzo Nibali (ITA/Liquigas) a 5

.5. Marcel Sieberg (ALE/Columbia) a 7

.6. André Greipel (ALE/Columbia) a 10

.7. Matthews Goss (AUS/Columbia) m.t.

.8. Linus Gerdemann (ALE/Milram) a 12

.9. Stefano Garzelli (ITA/Acqua e Sapone) a 15

10. Pieter Weening (HOL/Rabobank) a 16

11. Michele Scarponi (ITA/Acqua e Sapone) m.t.

12. Vladimir Karpets (RUS/Katusha) a 17

13. Baden Cooke (AUS/Saxo Bank) a 18

14. Ivan Basso (ITA/Liquigas)

El ciclista belga Wouter Weylandt (Quick Step) se adjudicó la tercera etapa del Giro de Italia, disputada entre las localidades holandesas de Amsterdam y Middelburg sobre 224 kilómetros, donde el protagonismo recayó en el viento y, nuevamente, en las caídas, siendo el más beneficiado el kazajo Alexandre Vinokourov (Astana), nuevo líder.

Y es que las tres primeras etapas de la ronda italiana no han estado exentas de emoción y no han dejado un bagaje favorable para la principal apuesta española al podio, Carlos Sastre (Cervélo), también involucrado en los percances, de los que no se escapó otro de los favoritos, el australiano Cadel Evans (BMC).

La jornada se presentaba aparentemente tranquila por su perfil exclusivamente llano, pero el adiós de la carrera a Holanda tuvo mucho que contar, sobre todo en sus kilómetros finales y pocos ciclistas sonrieron, Weylandt y 'Vino' entre ellos.

Precisamente, el Astana estuvo atento durante todo el día. Los corredores de la formación kazaja leyeron bien las condiciones meteorológicas y pusieron un alto ritmo, que provocó enseguida un corte en el grupo, en el que se vio involucrado Damiano Cunego (Lampre), al que sus compañeros lograron reagrupar.

Sin embargo, el viento no dejó de soplar y la velocidad fue subiendo. Los favoritos empezaron a subir a las primeras posiciones para no sufrir sustos, pero en ese momento, una caída a falta de poco más de diez kilómetros trastocó principalmente a Bradley Wiggins (Sky), Evans, Sastre y, otra vez, Cunego. El campeón del mundo trabajó con ambición para enjugar la renta, que se quedó en los 45 segundos perdidos en meta, 'nada' comparado con el tiempo cedido por el inglés, otro de los aspirantes al podio.

Por delante, y con el Columbia trabajando para el alemán Andre Greipel, el más rápido y fuerte fue finalmente el belga Weylandt, que pudo en la línea de llegada con el australiano Graeme Brown (Rabobank) y con el alemán Robert Forster (Milram), mientras que Vinokourov alargaba su gran mes (victorias en el Trentino y en la Lieja-Bastoña-Lieja), con un liderato que el miércoles, tras la primera jornada de descanso, permitirá salir a su equipo en la última posición en la contrarreloj de 33 kilómetros entre Savigliano y Cuneo.

'Vino' aventaja en tan sólo milésimas al segundo clasificado, el australiano Richie Porte (Saxo Bank) y en un segundo al escocés David Millar (Garmin). Evans está a 43 segundos y Sastre ya a 1:40 antes del primer test contra el crono, mientras que mejor le van las cosas al dúo del Liquigas Vincenzo Nibali e Iván Basso, o al veterano Stefano Garzelli (Acqua e Sapone).