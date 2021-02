Úrsula sufre una caída y es eliminada del Eslalon

La esquiadora malloquina Úrsula Pueyo fue eliminada en su debut en los Juegos Olímpicos de Vancouver, en la primera manga de la prueba del eslalon para discapacitados físicos. Pueyo, abanderada española en la ceremonia de inauguración, cometió un error en la primera parte de la bajada y se cayó en la segunda puerta del muro. Entonces, se levantó e intentó continuar la prueba, pero su esquí se deslizó y se saltó otra puerta, por lo que decidió no continuar y fue eliminada.

"Ahora mismo estoy hecha polvo, he cometido un error técnico que me ha costado la eliminación", comentaba Úrsula nada más terminar la prueba a rtve.es. "No estava nerviosa, y había estado entrenando muy bien estos días. Qué se le va a hacer".

La mallorquina no ha querido achacar su caída a sus problemas con el hombro derecho, que la obligaron a llevarlo vendado: "No me he caído por el hombro ni nada, me he caído por mi propio error. Lo único es que esta tarde me lo trataré un poco más", indicó.

El entrenador de la esquiadora de Esporles, Andrés Gómez, comentó la carrera de su pupila: "Ha sido una lástima su caída. Llevaba buen ritmo de carrera, pero se ha enganchado con una puerta y ha caído. Es algo lógico, porque era la primera vez que corría en unos Juegos Olímpicos, en donde hay mucha presión".



Pueyo explicó que el trazado era "muy bonito" por lo que esperaba haber "disfrutado más". "Las primeras puertas giraban un poco, luego recto, estaba muy bien. Ha sido en el muro. En el muro había mucha distancia y cerraban poco, pero tenías que dejar correr el esquí. Igual me he cruzado un poco y me he caído. Y ya cuando me he levantado, porque enseguida me he levantado, el esquí ya me ha empotrado contra la otra puerta y ya he decidido no seguir, para no hacer cuatro minutos", concluyó.

Por otra parte, la canadiense Lauren Woolstencroft cumplió con el guión y fue la más rápida de la primera bajada con un registro de 56.18 con una renta de 2.84 segundos sobre la eslovaca Petra Smarzova, segunda, y de 3.47 sobre la alemana Andrea Rothfuss, tercera.